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चुनाव से पहले TMC को झटका, I-PAC ने बंगाल में ऑपरेशन सस्पेंड किया, स्टाफ को 20 दिन की छुट्टी पर भेजा

I-PAC प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में अभी काम कर रहे सभी कर्मचारियों को तुरंत काम बंद करने और अगले 20 दिनों के लिए अस्थायी छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया जाता है. प्रबंधन 11 मई के बाद कर्मचारियों से फिर से संपर्क करेगा; उस समय, स्थिति की समीक्षा की जाएगी, और आगे की रणनीति या अगले कदमों पर चर्चा की जाएगी. कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में, I-PAC मैनेजमेंट ने साफ कहा, "हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है, और हम पूरी कानूनी प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं. हमें विश्वास है कि हमें सही समय पर न्याय मिलेगा."

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि I-PAC के अचानक हटने से – जिसे तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान, रणनीतिक योजना और चुनावी रणनीति के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति में से एक माना जाता है – टीएमसी को चुनाव की दहलीज पर ही बहुत बेचैनी की स्थिति में डाल दिया है.

कोलकाता: आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में अपने सभी ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है. इससे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अलग-थलग पड़ गई, क्योंकि I-PAC टीएमसी की पॉलिटिकल एडवाइजर है. इस फैसले ने अभी राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पहले ही जोरदार चर्चा शुरू हो गई है. यह निर्देश संगठन की तरफ से एक इंटरनल ईमेल के जरिये स्टाफ को पहले ही बता दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ खास कानूनी जिम्मेदारियों को ऑपरेशन रोकने का कारण बताया गया है.

प्रबंधन ने इस मुश्किल हालात के बीच, कर्मचारियों को शांत और सब्र रखने की सलाह दी है, और कहा है कि अगर उन्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो सीनियर मैनेजमेंट से संपर्क करें.

जानकार सूत्रों के मुताबिक, I-PAC का यह कदम हाल के कई राजनीतिक तनाव और सेंट्रल जांच एजेंसियों के लगातार दबाव की वजह से उठाया गया है. खास तौर पर, कुछ दिन पहले ही, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC के कोलकाता ऑफिस और संगठन के एक खास अधिकारी प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर पर छापा मारा था. इन सर्च ऑपरेशन के दौरान, राज्य की राजनीति में एक अनोखी घटना देखने को मिली: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस जगह पर पहुंचीं जहां सर्च हो रही थी. आरोप लगे कि जब ED की रेड चल रही थी, तब भी उन्होंने कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले लिए और मौके से चली गईं.

उस समय, मुख्यमंत्री ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा दिखाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) जानबूझकर केंद्रीय जांच एजेंसियों को हथियार बना रही है ताकि अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे पूरे किए जा सकें और तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों के बारे में गोपनीय और जरूरी जानकारी "चुराई" जा सके. फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

ईडी और I-PAC के बीच झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ. इसके तुरंत बाद, कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में, ED ने I-PAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर में से एक विनेश चंदेल को नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया. विनेश चंदेल अभी केंद्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में हैं. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए, उन्होंने इस घटना को "डराने वाले" बताया.

ईटीवी भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असलियत जानने की कोशिश की. हालांकि, न तो I-PAC और न ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक जवाब दिया है. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि I-PAC के अचानक कामकाज रोकने से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को गहरा झटका लगा है.

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