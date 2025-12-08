ETV Bharat / bharat

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की हुई मौत, धामी ने सीएम सावंत से फोन पर ली जानकारी

गोवा के एक नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लग गई थी, इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई

GOA NIGHTCLUB FIRE
गोवा अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 लोगों की मौत (Photo- ETV Bharat Graphics + PTI Screen Shot)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 8, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 10:54 AM IST

देहरादून: गोवा के नाइट क्लब में बीते दिन लगी आग में उत्तराखंड के भी पांच लोगों की भी मौत हुई है. उत्तराखंड के रहने वाले ये सभी लोग उस नाइट क्लब के कर्मचारी थे, जहां आग लगी थी. नाइट क्लब में आग लगने से जान गंवाने वालों में उत्तराखंड के रहने वाले जितेंद्र सिंह, सुमित नेगी, मनीष सिंह, सतीश सिंह और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं. गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की रात को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत कर जानकारी ली.

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के 5 लोगों की मौत: गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए गंभीर नाइट क्लब अग्निकांड को लेकर मिली रिपोर्ट और स्थानीय स्तर की सूचनाओं के अनुसार, इस घटना में उत्तराखंड के कुछ नागरिकों के संभावित रूप से प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. इस स्थिति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत से फोन पर वार्ता कर जानकारी ली. सीएम धामी ने कहा कि, उत्तराखंड सरकार इस घटना से जुड़ी हर जानकारी को लेने के लिए गोवा प्रशासन से संपर्क में है और घटना से जुड़ी हर जानकारी लेते हुए आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाएंगे.

GOA NIGHTCLUB FIRE
गोवा नाइट क्लब अग्रिकांड में मारे गए उत्तराखंड के लोगों की सूची (Photo courtesy: Uttarakhand Police)

सीएम धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात: फोन पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गोवा सरकार से अनुरोध किया है कि अगर किसी भी प्रभावित व्यक्ति की पहचान उत्तराखंड निवासी के रूप में होती है, तो उनके परिजनों से तत्काल संपर्क स्थापित किया जाए और आवश्यक सहायता की जाए. इसमें विशेष रूप से पहचान, उपचार, सहायता राशि एवं और औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर किए जाए. गोवा के मुख्यमंत्री ने सीएम को आश्वस्त किया कि सभी प्रभावितों को आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है.

सीएम ने अफसरों से लगातार नजर बनाए रखने को कहा: साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड सरकार के सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे घटना पर लगातार नजर बनाए रखें और अगर राज्य के किसी नागरिक के प्रभावित होने की पुष्टि होती है, तो परिजनों को हर आवश्यक सहायता, जैसे कि चिकित्सा, कानूनी, परामर्श एवं अन्य किसी भी प्रकार की तत्परता से प्रदान की जाए. राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है. उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, गोवा अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की मौत हुई है. ये सभी लोग उस नाइट क्लब में काम कर रहे थे.

गोवा नाइट क्लब आग में जान गंवाने वाले उत्तराखंड के 5 लोग

  1. सतीश सिंह - रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब के स्टाफ
  2. सुरेंद्र सिंह - रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब के स्टाफ
  3. जितेंद्र सिंह - रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब के स्टाफ
  4. सुमित नेगी - रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब के स्टाफ
  5. मनीष सिंह - रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब के स्टाफ

उत्तराखंड के पांचों लोग नाइट क्लब के स्टाफ थे: सतीश सिंह की पहचान उनके चचेरे भाई ने की है. इनके शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है. साथ ही इनके शव को इनके परिजनों को सौंप दिया गया है. सुरेंद्र सिंह की शिनाख्त स्टाफ के व्यक्ति विकास ने की है. इनके शव का भी पोस्टमार्टम किया जा चुका है. अभी इनका शव परिजनों को नहीं सौंपा गया है. जितेंद्र सिंह की पहचान इनके दोस्त ने की. इनके शव का पोस्टमार्टम अभी होना है. शव को सुरक्षित रख लिया गया है. सुमित नेगी की शिनाख्त साथ में काम करने वाले स्टाफर विकास ने की है. इनके शव का पोस्टमार्टम हो गया है. मनीष सिंह की पहचान इनके चचेरे भाई ने की है. इनके शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है. शव अभी सुपुर्द नहीं किया जा सका है.


UTTARAKHAND YOUTHS DIED IN GOA FIRE
CM DHAMI SPOKE TO GOA CM SAWANT
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड
गोवा में उत्तराखंड के लोगों की मौत
GOA NIGHTCLUB FIRE

