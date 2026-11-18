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चतरा में NTPC के प्रोजेक्ट में हादसा, टेकअप ट्रॉली गिरने से तीन मजदूरों की मौत, कई जख्मी

चतरा में NTPC के प्रोजेक्ट में हादसा ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के चतरा जिले में एनटीपीसी टंडवा के एक्सटर्नल CHP के कोल कन्वेयर बेल्ट में हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई. जबकि दो मजदूर वहीं दबे हुए हैं. जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है. यह हादसा कोल कन्वेयर बेल्ट के जंक्शन नंबर 1 में हुआ जहां टेकअप ट्राली गिर गया. जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों की मौत हो गई. यहां सिम्पल्स कंपनी के द्वारा काम कराया जा रहा था

हादसे में एक मृतक की पहचना राजेंद्र सोनी उर्फ राजू के रूप में हुई है. वह टंडवा के ही रहने वाले थे. वह इस कंपनी में 2019 से काम कर रहे थे.