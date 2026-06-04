हरियाणा के फरीदाबाद में बैलेंस बिगड़ने से भारी-भरकम क्रेन पलटी, अब तक 2 की मौत
हरियाणा के फरीदाबाद के जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर क्रेन पलटने से कई मजदूरों के दबने की खबर है.
Published : June 4, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:59 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के पनहेड़ा खुर्द के पास जेवर एयरपोर्ट फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर एक बड़ा हादसा सामने आया है. निर्माण कार्य के दौरान एक भारी-भरकम क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब फ्लाईओवर के लिए गार्डर उठाने का काम चल रहा था. चश्मदीदों के मुताबिक 3 लोगों की हादसे में मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक दो लोगों की मौत की पुष्टि की है, वहीं दो लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की बात कही है. मरने वालों में एक राजस्थान का मनीष बताया जा रहा है.
बैलेंस बिगड़ने से क्रेन पलटी : बताया जा रहा है कि क्रेन गार्डर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में लगी हुई थी. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते क्रेन पलटकर जमीन पर गिर गई. हादसे के समय निर्माण स्थल पर करीब 6 से 7 मजदूर काम कर रहे थे. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, क्रेन गिरने के बाद 6 से 7 मजदूर क्रेन के नीचे दब गए जिनमें से 3 से 4 मजदूरों को फिलहाल निकाला जा चुका है.
निर्माण स्थल पर काफी कीचड़ था : स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में हुई तेज बारिश के कारण निर्माण स्थल पर काफी कीचड़ हो गया था. माना जा रहा है कि इसी कीचड़ और फिसलन की वजह से क्रेन का संतुलन बिगड़ा और ये बड़ा हादसा हो गया. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है और अधिकारियों द्वारा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पड़ताल की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और अन्य मजदूर तुरंत बचाव कार्य में जुट गए. इसके बाद पुलिस और राहत दल भी मौके पर पहुंच गए.
3 से 4 मजदूरों को निकाला गया : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह का कहना है कि पिलर उठाने वाली बड़े क्रेन वाली मशीन का एक हिस्सा अचानक लोहे के कंटेनर पर गिर गया. उस दौरान कंटेनर के अंदर 6 से 7 मजदूर थे, जिनमें से तीन से चार को बाहर निकाल लिया गया है और अभी फिलहाल एक से दो लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है. फिलहाल राहत बचाव कार्य किया जा रहा है.
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