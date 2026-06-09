सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मचा हड़कंप
हाल ही में कोटा के जेके लोन अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया था.
Published : June 9, 2026 at 10:43 AM IST
बीकानेर : संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है. सभी महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. चिकित्सकों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और डायलिसिस भी की जा रही है. इनमें फलोदी निवासी 20 वर्षीय महिला की हालत सबसे अधिक गंभीर बताई जा रही है, जिसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.
सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मरीजों में एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) के लक्षण पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि एक्यूट किडनी इंजरी होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण, दवाओं का प्रभाव, प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताएं या अन्य चिकित्सकीय कारण शामिल हो सकते हैं. फिलहाल जांच जारी है और किसी एक कारण की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी.
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डॉ. वर्मा ने यह भी कहा कि संक्रमण की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में संक्रमण की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की जा रही है. अस्पताल में जल्द ही एक अत्याधुनिक इन्फेक्शन डिटेक्टर लगाया जाएगा, जो मात्र 90 सेकंड में संक्रमण की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम होगा. इससे संक्रमण की समय रहते पहचान कर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.
प्रसव के कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ी : जानकारी के अनुसार प्रभावित सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच है. इन महिलाओं की पीबीएम अस्पताल के जनाना अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. प्रसव के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच के दौरान किडनी से जुड़ी गंभीर जटिलताएं सामने आईं. इसके बाद सभी को तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया.
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मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है. चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर एक साथ कई प्रसूताओं में इस तरह की समस्या कैसे उत्पन्न हुई. वहीं, इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, संक्रमण नियंत्रण प्रणाली और प्रसूता वार्डों में अपनाई जा रही चिकित्सा प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में कोटा के जेके लोन अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में सामने आए चिकित्सा लापरवाही और संक्रमण संबंधी मामलों के बाद यह घटना स्वास्थ्य विभाग के लिए नई चुनौती बनकर उभरी है.
कर रहे मॉनिटरिंग : फिलहाल अस्पताल प्रशासन सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कह रहा है. उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के पीछे वास्तविक कारण क्या है? मामला गंभीर होने के कारण चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.
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