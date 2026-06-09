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सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मचा हड़कंप

बीकानेर : संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है. सभी महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है. चिकित्सकों की विशेष निगरानी में उनका इलाज चल रहा है और डायलिसिस भी की जा रही है. इनमें फलोदी निवासी 20 वर्षीय महिला की हालत सबसे अधिक गंभीर बताई जा रही है, जिसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.

सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि मरीजों में एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) के लक्षण पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि एक्यूट किडनी इंजरी होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें संक्रमण, दवाओं का प्रभाव, प्रसव के दौरान उत्पन्न जटिलताएं या अन्य चिकित्सकीय कारण शामिल हो सकते हैं. फिलहाल जांच जारी है और किसी एक कारण की पुष्टि करना जल्दबाजी होगी.

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डॉ. वर्मा ने यह भी कहा कि संक्रमण की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता. इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में संक्रमण की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की तैयारी की जा रही है. अस्पताल में जल्द ही एक अत्याधुनिक इन्फेक्शन डिटेक्टर लगाया जाएगा, जो मात्र 90 सेकंड में संक्रमण की मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम होगा. इससे संक्रमण की समय रहते पहचान कर मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा.

प्रसव के कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ी : जानकारी के अनुसार प्रभावित सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच है. इन महिलाओं की पीबीएम अस्पताल के जनाना अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. प्रसव के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच के दौरान किडनी से जुड़ी गंभीर जटिलताएं सामने आईं. इसके बाद सभी को तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया.