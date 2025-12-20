ETV Bharat / bharat

असम में राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर से 7 जंगली हाथियों की मौत, पांच डिब्बे पटरी से उतरे

असम में हाथियों के झुंड से टक्कर के बाद राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे ( ETV Bharat )

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा रात करीब 2.17 पर घने कोहरे के बीच हुआ, जब जंगली हाथियों का एक झुंड पास की पहाड़ियों से नीचे आया और रेलवे ट्रैक पर चला गया. सात हाथियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया.

असम में हाथियों के झुंड से राजधानी एक्सप्रेस के टकराने के बाद का दृश्य (ETV Bharat)

टक्कर की वजह से राजधानी एक्सप्रेस के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों को कुछ समय के लिए दूसरे डिब्बों की खाली बर्थ में बिठाया गया.

नागांव (असम): राज्य के नागांव जिले के कामपुर इलाके में चंगजुराई के पास बीती रात बड़ी दुखद घटना हुई. सैरांग से दिल्ली जाने वाली 20507 राजधानी एक्सप्रेस के एक झुंड से टकरा जाने से सात जंगली हाथियों की मौत हो गई. इससे पशु प्रेमियों को गहरा सदमा पहुंचा है. यह घटनास्थल गुवाहाटी से लगभग 126 किमी दूर हुई.

वन विभाग के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे के लिए इमरजेंसी में इलाज का इंतजाम किया. जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई और मरे हुए हाथियों का पोस्टमॉर्टम किया. इस बीच जंगल के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बछड़े के लिए इमरजेंसी इलाज का इंतजाम किया.

रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति (ETV Bharat)

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने डिविजनल हेडक्वार्टर के सीनियर अधिकारियों के साथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें मौके पर भेजी. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जनरल मैनेजर और लुमडिंग के डिविजनल रेलवे मैनेजर समेत सीनियर रेलवे अधिकारी रेस्टोरेशन के काम की देखरेख के लिए मौके पर पहुंचे. यात्रियों की मदद के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर 0361-2731621 / 2731622 / 2731623 जारी किए गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इलाके में इंसान-हाथी टकराव की घटनाएं बढ़ गई हैं. हाथियों के झुंड अक्सर इलाके से गुजरते रहते हैं. बताया जा रहा है कि आधी रात के आसपास जानलेवा टक्कर होने से पहले भी यही झुंड इलाके में घूम रहा था.

रेलवे अधिकारियों ने ट्रैक को ठीक करने और नॉर्मल ट्रेन मूवमेंट फिर से शुरू करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अधिकारियों ने यह भी माना कि रेलवे ट्रैक पर जंगली हाथियों की मौत, खासकर सर्दियों में, एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जबकि हाल के सालों में रेलवे ने कई बचाव के तरीके अपनाए हैं.

