पश्चिम बंगाल: रेड-लाइट एरिया में 40 प्रतिशत वोटर नहीं मिले, कई SIR के डर से भागे

आसनसोल (पश्चिम बंगाल): एसआईआर और उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. आसनसोल जिले के कुल्टी रेड-लाइट एरिया के चार वार्ड में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) कई वोटरों को ढूंढ नहीं पाए. तभी शक शुरू हुआ, और अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और मृत, 'नहीं मिले' और शिफ्ट हुए वोटरों की लिस्ट जारी होने से मामला और साफ हो रहा है.

पता चला है कि 'मृत', 'नहीं मिले', 'स्थानांतरित' और 'अनमैप्ड' के तौर पर सूचीबद्ध मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है. SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद पिछली 2025 वोटर लिस्ट की तुलना में इसमें लगभग 40 प्रतिशत का अंतर है.

इस आंकड़े ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि ये वोटर कभी थे ही नहीं; तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए रेड-लाइट इलाके में फर्जी वोटरों को शामिल किया था, या उनमें से कई बांग्लादेशी थे जो अब SIR के डर से भाग गए हैं. हालांकि, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बीएलओ को दोषी ठहरा रही है.

गणना फॉर्म जमा किए बिना गायब हो गए!

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद यह जानकारी सामने आई है कि कुल्टी के रेड-लाइट एरिया के चोबका और लच्छीपुर के चार बूथों के कुल वोटरों में से लगभग 20 प्रतिशत के नाम सीधे लिस्ट से हटा दिए गए हैं. पता चला है कि कुल्टी रेड-लाइट एरिया के चार बूथों (113, 114, 115, और 116) में कुल 3,627 वोटर थे. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 742 लोगों के नाम सीधे हटा दिए गए हैं. इनमें से 139 मृतक वोटर हैं, और 69 दूसरी जगहों पर चले गए हैं.

दूसरी तरफ, इन चार बूथों पर 534 वोटरों का पता नहीं चल पाया है. इनमें से कुछ ने गणना फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है. बीएलओ की रिपोर्ट है कि घर-घर जाकर भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए. इसी तरह, जिन वोटरों के नाम 2002 की लिस्ट से मैप नहीं हो पाए हैं, उनकी संख्या 684 है. कई मामलों में पिता का नाम मैच नहीं कर रहा है. कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है.

बीएलओ को भी शक है कि ये लोग अपनी सुनवाई के लिए आएंगे भी या नहीं, भले ही उन्हें बुलाया जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में, ये वोटर अपने फॉर्म जमा करने के बाद मिलते नहीं हैं.