पश्चिम बंगाल: रेड-लाइट एरिया में 40 प्रतिशत वोटर नहीं मिले, कई SIR के डर से भागे

आसनसोल के कुल्टी में रेड-लाइट एरिया के चार बूथों के कुल वोटरों में से लगभग 40 प्रतिशत के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

कुल्टी में रेड-लाइट एरिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 8:54 PM IST

4 Min Read
आसनसोल (पश्चिम बंगाल): एसआईआर और उसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. आसनसोल जिले के कुल्टी रेड-लाइट एरिया के चार वार्ड में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) कई वोटरों को ढूंढ नहीं पाए. तभी शक शुरू हुआ, और अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और मृत, 'नहीं मिले' और शिफ्ट हुए वोटरों की लिस्ट जारी होने से मामला और साफ हो रहा है.

पता चला है कि 'मृत', 'नहीं मिले', 'स्थानांतरित' और 'अनमैप्ड' के तौर पर सूचीबद्ध मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है. SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद पिछली 2025 वोटर लिस्ट की तुलना में इसमें लगभग 40 प्रतिशत का अंतर है.

इस आंकड़े ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि ये वोटर कभी थे ही नहीं; तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए रेड-लाइट इलाके में फर्जी वोटरों को शामिल किया था, या उनमें से कई बांग्लादेशी थे जो अब SIR के डर से भाग गए हैं. हालांकि, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बीएलओ को दोषी ठहरा रही है.

गणना फॉर्म जमा किए बिना गायब हो गए!
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद यह जानकारी सामने आई है कि कुल्टी के रेड-लाइट एरिया के चोबका और लच्छीपुर के चार बूथों के कुल वोटरों में से लगभग 20 प्रतिशत के नाम सीधे लिस्ट से हटा दिए गए हैं. पता चला है कि कुल्टी रेड-लाइट एरिया के चार बूथों (113, 114, 115, और 116) में कुल 3,627 वोटर थे. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 742 लोगों के नाम सीधे हटा दिए गए हैं. इनमें से 139 मृतक वोटर हैं, और 69 दूसरी जगहों पर चले गए हैं.

दूसरी तरफ, इन चार बूथों पर 534 वोटरों का पता नहीं चल पाया है. इनमें से कुछ ने गणना फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है. बीएलओ की रिपोर्ट है कि घर-घर जाकर भी वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए. इसी तरह, जिन वोटरों के नाम 2002 की लिस्ट से मैप नहीं हो पाए हैं, उनकी संख्या 684 है. कई मामलों में पिता का नाम मैच नहीं कर रहा है. कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है.

बीएलओ को भी शक है कि ये लोग अपनी सुनवाई के लिए आएंगे भी या नहीं, भले ही उन्हें बुलाया जाए. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में, ये वोटर अपने फॉर्म जमा करने के बाद मिलते नहीं हैं.

राजनीतिक विवाद, विपक्ष ने उठाए सवाल
इस मुद्दे पर पहले ही राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है. भाजपा ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समीक्षा के बाद तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है. कुल्टी से भाजपा नेता और आसनसोल के संगठन जिला सचिव केशव पोद्दार ने कहा, "जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, वे फर्जी वोटर हैं. असल में, ये वोटर कभी थे ही नहीं. तृणमूल ने इन्हें बनाया है. इसके अलावा, यहां कई बांग्लादेशी थे. वे SIR के डर से भाग गए थे. तृणमूल नेताओं ने चुनाव के लिए उनके लिए वोटर कार्ड बनवाए थे. इसलिए, तृणमूल अब अपने ही जाल में फंस गई है."

हालांकि, पश्चिम बर्दवान जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता पूर्णेंदु रॉय ने बांग्लादेशी थ्योरी को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, "रेड-लाइट एरिया में कई लड़कियां आती हैं जो अपनी पहचान छिपाना चाहती हैं. वे अपने परिवार की पहचान नहीं बताना चाहतीं, इसीलिए कई ने गणना फॉर्म जमा नहीं किए. या, कई को 2002 के डेटा से मैप नहीं किया जा सका. कई इसलिए भाग गईं क्योंकि वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थीं. हालांकि, यहां किसी भी बांग्लादेशी को वोटर नहीं बनाया गया है."

पूर्णेंदु रॉय ने बीएलओ पर भी निशाना साधा. उन्होंने दावा किया, "BLO हर घर नहीं गए, इसीलिए कई वोटर नहीं मिल सके."

हालांकि, रेड-लाइट एरिया में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी. मतदाताओं को ढूंढने में नाकाम रहने के बाद, आयोग ने कुल्टी रेड-लाइट एरिया में लाउडस्पीकर से बार-बार ऐलान किया. फिर भी मतदाताओं का पता नहीं चल पाया. कुल्टी रेड-लाइट एरिया के बूथ 113 और 116 के बीएलओ मोहम्मद एजाज अहमद और देब कुमार ने कहा, "हम कई बार एरिया में गए हैं. हमने घर-घर जाकर देखा है. लेकिन वे हमें नहीं मिले. उनमें से ज्यादातर किराए के घर हैं. जब हम वोटर कार्ड पर लिखे पते पर गए, तो हमें वहां अब दूसरे लोग मिले. कोई भी पिछले किराएदारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका."

