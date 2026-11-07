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उत्तराखंड में 26 साल बाद भी नहीं बदले हालात! सैकड़ों गांव हो चुके खाली, डरावने हैं पलायन के आंकड़े

देवभूमि का दर्द 'पलायन' ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां एक तरफ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के बाशिंदे रोजगार की तलाश में इन वादियों से मुंह फेरकर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं. पहाड़ से पलायन को रोकने के सरकार के लाख दावों के बावजूद हकीकत एकदम जुदा हैं. आलम ये है कि पलायन की वजह से कई गांव खाली हो गए हैं. जहां कभी चहल-पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा है.

सूबे के बंद पड़े गांवों की हालत को देख हर किसी का दिल पसीज जाता है. सवाल है कि क्यों लोग अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर जा रहे हैं? उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी पहाड़ों से पलायन का सवाल खत्म क्यों नहीं हो रहा है? राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे प्रयास क्यों सफल नहीं हो रहे हैं? यह सवाल हैं, जो बने हुए हैं.