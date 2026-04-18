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Explainer: JEE Main ही नहीं CUET UG से भी मिल रहा इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन, ये यूनिवर्सिटी कर रही BTech सीट ऑफर

इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो CUET UG के जरिए भी सपना पूरा हो सकता है. पढ़ें मनीष गौतम की स्पेशल रिपोर्ट.

ENGINEERING COURS THROUGH CUET UG, ADMISSION IN ENGINEERING COURSES
एग्जाम देने के लिए लाइन में लगे हुए स्टूडेंट. (ETV Bharat file kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 9:29 PM IST

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कोटाः देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश जेईई मेन और एडवांस्ड के जरिए होता है, इसी तरह से मेडिकल कोर्सेज में नीट यूजी के जरिए एडमिशन मिलता है. वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी (CUET UG) भी करवा रही है. इसमें देश की 234 यूनिवर्सिटी और 6 संस्थान में प्रवेश मिल रहा है. इन संस्थानों में बीटेक कोर्सेज भी हैं, यानि विद्यार्थी अगर जेईई मेन के जरिए एडमिशन नहीं ले रहा है, तो सीयूईटी यूजी के जरिए भी बीटेक कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है.

सीयूईटी यूजी के जरिए 41 विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है. सीयूईटी यूजी के एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि इन संस्थानों में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कलस्टर इन्नोवेशन सेंटर (CIC) में भी प्रवेश मिल रहा है. बीटेक कोर्स ऑफर कर रही यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पांडिचेरी, बिहार, तेजपुर असम, विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल व राजीव गांधी नेशनल एवियशन अमेठी शामिल है.

ENGINEERING COURS THROUGH CUET UG, ADMISSION IN ENGINEERING COURSES
ये संस्थान दे रहे एडमिशन. (ETV Bharat gfx)

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ये यूनिवर्सिटी भी दे रही एडमिशनः इसके साथ ही बीबी अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे रही हैं. एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी चॉइस के अनुसार बीटेक या बीई कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग-अलग टेस्ट रखे हैं. इसकी सूची भी यूनिवर्सिटियों ने जारी की हुई है. इच्छुक विद्यार्थियों को सीयूईटी यूजी में उन्हीं टेस्ट में अपीयर होना है, इनकी ही कटऑफ के आधार पर एडमिशन मिलेगा.

16 सेंट्रल, 13 स्टेट यूनिवर्सिटी कर रही इंजीनियरिंग सीट ऑफरः एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान का कहना है कि इंजीनियरिंग कोर्स की बात की जाए तो 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यह ऑफर किए जा रहे हैं. इसी तरह से देश के अलग-अलग राज्यों में 13 स्टेट यूनिवर्सिटी भी बीटेक या बीई के कोर्स ऑफर कर रही हैं. इसी क्रम में 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एडमिशन दे रही हैं. सबसे बड़ी बात है कि दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी प्रवेश दे रहे हैं. इनमें काफी अच्छे कोर्सेज संचालित होते हैं. इनमें दिल्ली में इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) और सोनीपत हरियाणा में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) में एडमिशन मिल रहा है.

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ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर रही कोर्स ऑफर. (ETV Bharat gfx)

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डेयरी व फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स भीः एक्सपर्ट चौहान ने बताया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स में प्रवेश दे रहा है. इसके लिए विद्यार्थी को सीयूईटी यूजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के टेस्ट देने होंगे. इसी तरह से नेशनल लेवल के इंस्टिट्यूट आईसीएआर की बात की जाए तो दिल्ली के साथ-साथ देशभर के कैंपस में बीटेक डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन दिया जा रहा है. आईसीएआर बीटेक बायोटेक में भी एडमिशन दे रहा है. निफ्टम सोनीपत की बात की जाए तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जा रहा है. आईसीएआर व निफ्टम में फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का टेस्ट सीयूईटी यूजी में देना होगा.

इंटीग्रेटेड व एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स भीः कमल सिंह चौहान ने बताया कि बीटेक कोर्स ऑफर कर रही यूनिवर्सिटी में इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच हैं. इसी प्रकार मेट्रोलॉजिकल एंड केमिकल, डेयरी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस ब्रांच है. वहीं, बिहार के मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक एमटेक का इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रही है. राजीव गांधी नेशनल एवियशन यूनिवर्सिटी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीट ऑफर कर रही है. इसी तरह से पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बीटेक + एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स करवा रही है. इसके अलावा बीटेक के कोर्स भी करवा रही है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रही है. एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक करवा रही है.

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ये स्टेट यूनिवर्सिटी कर रहे कोर्स ऑफर. (ETV Bharat gfx)

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16 रैंक वाले आईसीएआर, FDDI व NFSU में प्रवेशः सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश की 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 39 स्टेट यूनिवर्सिटी, 27 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 119 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जा सकता है. राष्ट्रीय संस्थानों की बात की जाए तो 6 संस्थान के देशभर के कैंपस है. इनमें फूटवियर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (FDDI), गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमेन परेड ग्राउंड जम्मू, इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) में प्रवेश दिया जा रहा है. इसी प्रकार नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (FIFTEM) और राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पैट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी में प्रवेश दिया जा रहा है. एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए तो आईसीएआर की 16वीं रैंक है.

NIRF में टॉप 10 में शामिल 5 में प्रवेश भीः एक्सपर्ट चौहान ने बताया कि एडमिशन देने वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) में टॉप रहे संस्थान भी हैं. टॉप 100 में एक दर्जन से ज्यादा शामिल यूनिवर्सिटियां हैं. टॉप 20 में शामिल 8 यूनिवर्सिटी या संस्थानों में प्रवेश सीयूईटी यूजी के जरिए हो रहा है. वहीं, एनआईआरएफ टॉप टेन में शामिल पांच विश्वविद्यालय हैं. इसमें देश की राजधानी दिल्ली में स्थित तीन बड़े विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी शामिल हैं.

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कतार में लगे स्टूडेंट की जांच करते हुए. (ETV Bharat kota file photo)

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इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में शामिल हैं. इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश सीयूईटी यूजी से मिल रहा है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग सभी राज्यों में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हैं. इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, बिहार व तमिलनाडु शामिल हैं. स्टेट यूनिवर्सिटी में जम्मू, लद्दाख, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी (असम), डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी (बेंगलुरू) व सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस (जोधपुर, राजस्थान) शामिल हैं.

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