ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के केदारताल ट्रेक पर एवलॉन्च, 8 ट्रेकर्स फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

केदारताल ट्रेक पर एवलॉन्च ( PHOTO-ETV Bharat )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): उत्तरकाशी जिले के केदारताल ट्रेक पर गए ट्रेकर्स और सपोर्टिंग स्टाफ के हिमस्खलन के कारण रास्ते में फंसने से जिला प्रशासन में हलचल मच गई है. भोज खड़क से आगे हिमस्खलन आने के कारण आठ लोग फंसे हुए हैं, जबकि तीन पोर्टर और एक कुक समेत चार लोग सुरक्षित मिल गए हैं. फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग और ट्रेकिंग एजेंसी की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं. खराब मौसम, बर्फबारी और ग्लेशियर के कारण बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं.

जिला प्रशासन के मुताबिक, 27 अक्टूबर को सात ट्रेकर्स और 6 सपोर्टिंग स्टाफ समेत कुल 13 लोगों का दल गंगोत्री से केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था. इसमें एक कुक 29 अक्टूबर को गंगोत्री रवाना हो गया था. दल के अन्य सदस्यों की वापसी 29 अक्टूबर को निर्धारित थी, लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण ट्रेकिंग मार्ग अवरुद्ध हो गया. रास्ते में ग्लेशियर और बर्फ जमा होने के कारण दल निर्धारित समय पर वापस नहीं लौट सका. 30 अक्टूबर को ट्रेकिंग एजेंसी के माध्यम से फोन पर संपर्क होने पर दल ने कच्ची ढांग के पास स्वयं को सुरक्षित बताते हुए मदद मांगी थी.