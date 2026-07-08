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पुणे में बड़ा हादसा : कचरे का ढेर गिरने से इमारत ढही, 5 मजदूरों के मरने की आशंका, कई दबे

पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में एक इमारत के गिर जाने से मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं. ( ANI )

पिंपरी-चिंचवड़ (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां मोशी में कचरा डिपो में कचरे के ढेर के गिरने से एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.हादसे में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे कई मजदूर इसमें फंस गए. वहीं पांच मजदूरों के मरने की आशंका जताई गई है. वहीं मलबे में 12 से 14 मजदूरों के फंसे होने की संभावना है. हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल में फायर ब्रिगेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं. गिरे मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा. (ETV Bharat) शुरुआती जानकारी के अनुसार, कचरा डिपो के अंदर एक इमारत पर अचानक कचरे का एक बड़ा ढेर गिर गया. इस वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर गया, और शक है कि उस समय अंदर मौजूद मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए हैं. हादसे के बाद, इलाके के मजदूरों ने तुरंत प्रशासन को बताया. मलबे में दबे मजदूरों के निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और फंसे हुए मजदूरों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है. घटना के बारे में आधिकारिक जानकारी और घायल लोगों की सही संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है.