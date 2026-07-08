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पुणे में बड़ा हादसा : कचरे का ढेर गिरने से इमारत ढही, 5 मजदूरों के मरने की आशंका, कई दबे

पिंपरी-चिंचवड़ में कचरा डिपो में कचरे के ढेर के गिरने से एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह गया. इसमें कई मजदूर दबे हुए हैं.

Many people are trapped in the debris after a building collapsed in Moshi area of ​​Pimpri-Chinchwad in Pune.
पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ के मोशी इलाके में एक इमारत के गिर जाने से मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 6:41 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड़ (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां मोशी में कचरा डिपो में कचरे के ढेर के गिरने से एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.हादसे में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे कई मजदूर इसमें फंस गए. वहीं पांच मजदूरों के मरने की आशंका जताई गई है.

वहीं मलबे में 12 से 14 मजदूरों के फंसे होने की संभावना है. हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल में फायर ब्रिगेड, डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्क्वाड और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं.

The work of removing the fallen debris is being done rapidly.
गिरे मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा. (ETV Bharat)

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कचरा डिपो के अंदर एक इमारत पर अचानक कचरे का एक बड़ा ढेर गिर गया. इस वजह से इमारत का एक हिस्सा गिर गया, और शक है कि उस समय अंदर मौजूद मजदूर मलबे के नीचे फंसे हुए हैं.

हादसे के बाद, इलाके के मजदूरों ने तुरंत प्रशासन को बताया. मलबे में दबे मजदूरों के निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और फंसे हुए मजदूरों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है. घटना के बारे में आधिकारिक जानकारी और घायल लोगों की सही संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है.

हादसे की सही वजह साफ नहीं: घटना के बाद, पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम का डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ (NDRF) मौके पर पहुंचे.

मलबा हटाने और फंसे हुए मजदूरों को ढूंढने के लिए आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके काम तेजी से चल रहा है. मौके पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं, और घायलों को इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम किया गया है.

आशंका है कि इस हादसे में मलबे में फंसे पांच मजदूरों की मौत हो गई है. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. क्योंकि मरने वालों और घायलों की सही संख्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही साफ होगी, इसलिए प्रशासन ने लोगों से अफ़वाहों के बजाय सरकारी जानकारी पर भरोसा करने को कहा है. घटना का सही कारण अभी साफ नहीं है. हालांकि, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह दुर्घटना बढ़ते कचरे के ढेर के दबाव, ढेर की अस्थिरता, या दूसरे टेक्निकल कारणों से हुई होगी.

अधिकारियों ने कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी. पूरा इलाका अभी पुलिस सुरक्षा में है, और लोगों को साइट से दूर रखा जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई रुकावट न आए. रेस्क्यू टीमें मलबे में फंसे मजदूरों को ढूंढ रही हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

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