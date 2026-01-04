ETV Bharat / bharat

क्षतिग्रस्त रेलवे पुल के ऊपर से गुजरी राजधानी एक्सप्रेस, लोहरदगा स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन बंद

लोहरदगा में राजधानी समेत कई ट्रेन क्षतिग्रस्त पुल से होकर गुजरी. फिलहाल लोहरदगा स्टेशन पर परिचालन रोक दिया गया है.

Several trains including Rajdhani Express passed over the damaged bridge in Lohardaga
क्षतिग्रस्त पुल (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

January 4, 2026

January 4, 2026

लोहरदगा: रविवार को हजारों रेल यात्रियों की जान जाने से बच गई गई. क्षतिग्रस्त रेलवे पुल से होकर राजधानी एक्सप्रेस, सासाराम एक्सप्रेस और लोहरदगा रांची मेमू पैसेंजर गुजर गई. गरीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ. जब क्षतिग्रस्त रेलवे पुल के पिलर पर इंजीनियरिंग स्टाफ की नजर पड़ी तो तत्काल पुल से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है. यात्रियों में हड़कंप मच गया है. रेलवे ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

पहले से एक पिलर की चल रही थी मरम्मत

महत्वपूर्ण बात यह है कि लोहरदगा-रांची-टोरी रेल लाइन में लोहरदगा के कोयल नदी पर स्थित रेलवे पुल संख्या 115 के एक पिलर संख्या 5 की पहले से ही मरम्मत चल रही थी. इसमें आंशिक दरार थी. इसके बाद भी रेल का परिचालन नहीं रोका गया. जब पिलर संख्या चार में भी दरार आ गई, तब रेलवे हरकत में आया और तत्काल ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है.

जानकारी देते यात्री (ईटीवी भारत)

रेलवे की बड़ी लापरवाही

बड़ी लापरवाही यह रही कि क्षतिग्रस्त रेलवेब्रिज से रविवार को भी राजधानी और सासाराम एक्सप्रेस, मेमू पैसेंजर गुजरी. गनीमत यह रही कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ. इसके बाद समय रहते रेलवे ब्रिज से पहले रांची-लोहरदगा ट्रेन को रोका गया. अचानक से रेलवे ब्रिज से पहले ट्रेन को रोके जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया था.

लोहरदगा स्टेशन से परिचालन पर रोक

मामले को लेकर रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को फिलहाल अपने नियमित मार्ग लोहरदगा के बजाय मेसरा-बरकाकाना-टोरी होकर चलाने की बात कही है. वहीं आगामी सात जनवरी तक लोहरदगा रेलवे स्टेशन से रेल गाड़ियों का परिचालन बाधित रहेगा. रांची-सासाराम एक्पसप्रेस को रांची से आगामी पांच से सात जनवरी तक कैंसिल कर दिया गया है. वहीं सासाराम-रांची एक्सप्रेस को छह से आठ जनवरी तक कैंसिल किया गया है. जबकि पांच से लेकर सात जनवरी तक मेमू पैसेंजर को रांची से लेकर नगजुआ तक की सीमित किया गया है.

रेलवे का निर्देश

लोहरदगा स्टेशन तक कोई भी ट्रेन नहीं आएगी. रेलवे की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन में कोयल नदी पर बने रेलवे पुल संख्या 115 में पिलर संख्या चार और पांच में दरार आने के बाद इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा 10.10 पूर्वाह्न में इस पुल से ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया.

महत्वपूर्ण बात है कि आरएल वन रांची से चल कर लोहरदगा और आरएल लोहरदगा से चल कर रांची गई. साथ ही नई दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस रविवार को ही नई दिल्ली से चल कर सुबह 8.18 बजे लोहरदगा रेलवे स्टेशन पहुंची थी. वहीं लोहरदगा रेलवे स्टेशन से पूर्वाह्न 8.22 में रांची के लिए इसी रेलवे पुल से हो कर गुजरी. जबकि सासाराम एक्सप्रेस भी लोहरदगा से इस पुल से हो कर 9.21 में गुजरी.

इसके बाद जब इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा पुल के पिलर का निरीक्षण किया गया तो इसे गंभीर स्थिति मानते हुए पुल से हो कर ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया. इससे पहले ही आरएल तीन रांची से 8:55 में खुल कर लोहरदगा के लिए चली थी. जिससे रेलवे पुल से पहले ही रोक दिया गया. यहां से रेल यात्री ट्रेन से उतर कर पैदल ही रेलवे ट्रैक पार करते हुए अपने घर के लिए गए.

लोहरदगा में लाइफ लाइन माने जाने वाली लोहरदगा-रांची ट्रेन के साथ-साथ राजधानी एक्सप्रेस और सासाराम एक्सप्रेस का भी परिचालन लोहरदगा स्टेशन तक फिलहाल बंद पड़ गया है. रेलवे की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें स्पष्ट किया गया है की राजधानी एक्सप्रेस अपने डाइवर्ट रूट से चलेगी. जबकि सासाराम एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है. वहीं मेमू को भी लोहरदगा के नगजुआ स्टेशन तक ही सीमित कर दिया गया है.

