घने कोहरे ने थामी रफ्तार, दिल्ली आने वाली केई ट्रेनें लेट; फ्लाइट संचालन भी प्रभावित

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति पर नजर डालें तो ट्रेन संख्या 22417 महामना एक्सप्रेस एक घंटे की देरी से पहुंची. वहीं, 20407 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय समय से 1 घंटे 51 मिनट देर से स्टेशन पर पहुंची. सबसे अधिक देरी 22823 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में दर्ज की गई, जो करीब 4 घंटे 3 मिनट लेट रही.

नई दिल्ली: उत्तर भारत में लगातार पड़ रहे घने कोहरे के कारण आज भी रेल व हवाई यातायात पर असर साफ नजर आया. आज 6 फरवरी 2026 को देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा. दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों—नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली व आनंद विहार पर सुबह से ही ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला जारी रहा.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे. यहां 12189 महाकौशल एक्सप्रेस करीब 1 घंटे 50 मिनट, 12059 जन शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे, जबकि 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट की देरी से पहुंची. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 23 मिनट लेट रही. इसके अतिरिक्त नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन व आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली दो दर्जन से अधिक ट्रेनें एक घंटे या उससे अधिक की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचीं.

फ्लाइट संचालन बुरी तरह प्रभावित (ETV Bharat)

हवाई सेवाएं भी प्रभावित

कोहरे का असर सिर्फ रेल परिचालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुईं. दिल्ली से बागडोगरा जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-903, नई दिल्ली से धर्मशाला जाने वाली SG-2939 और दिल्ली से दरभंगा जाने वाली SG-495 आज ऑपरेशन में नहीं रहीं. वहीं, दिल्ली से मुंबई जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट SG-664 अपने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरते हुए दोपहर 3:25 बजे रवाना होगी. इसी तरह दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट SG-131 भी लेट रही, दोपहर 4:20 बजे उड़ान भरने की संभावना है.

इसके अलावा दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-6946 भी आज ऑपरेशन में नहीं है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से रेल और हवाई दोनों ही सेवाओं पर असर पड़ा है. यात्रियों ने समय पर जानकारी न मिलने और लंबा इंतजार कराने को लेकर नाराजगी जताई. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे परिवहन सेवाओं पर असर जारी रहने की आशंका है.

