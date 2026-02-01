ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में घने कोहरे से यातायात बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट, यात्रियों को हो रही परेशानी

राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर देश के तमाम राज्यों से ट्रेन आती हैं. 1 फरवरी 2026 को ट्रेनों की स्थिति...

नई दिल्ली : मौसम की मार ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ रही है. उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के बीच कई जगह कोहरा तो कई जगह बारिश हो रही है. ऐसे में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है. राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही है. ट्रेनों के समय से गंतव्य पर न पहुंचने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रेन नंबर 12 89 महाकौशल एक्सप्रेस 2 घंटे 4 मिनट लेट रही. वहीं ट्रेन नंबर 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 1 घंटे 5 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 1 घंटे 50 मिनट लेट रही.

घंटों ट्रेन लेट

वही, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो आज 1 फरवरी को ट्रेन नंबर 12523 न्यू जलपाईगुड़ी आनंद विहार टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे लेट रही. ट्रेन नंबर 20507 सायरंग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 11 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस 3 घंटे 5 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 18427 पुरी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 1 घंटे 10 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 22405 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस 5 घंटे 45 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12815 नंदनकानन एक्सप्रेस 1 घंटे 11 मिनट लेट रही.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन नंबर 15624 कामाख्या भगत की कोठी एक्सप्रेस 1 घंटे 58 मिनट लेट रही. ट्रेन नंबर 15 115 लोकनायक एक्सप्रेस 1 घंटे 7 मिनट और ट्रेन नंबर 14304 हरिद्वार पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट लेट रही.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों में जगह-जगह घना कोहरा है, जिसकी वजह से ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं. ऐसे में लोको पायलट को ट्रेन की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है, जिससे कोई हादसा ना हो और इसके चलते ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट हो जाती है. यात्रियों से अपील की गई है कि वह ट्रेन का समय देखकर ही घर से निकले जिससे कि अनावश्यक सुविधा से बच सकें.

