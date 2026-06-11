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जीबी पंत कृषि विवि में स्पेशल डाइट लेने के बाद 150 छात्र हुए बीमार, हॉस्पिटल में करना पड़ा भर्ती

बताया जा रहा है कि रात करीब नौ बजे बड़ी संख्या में छात्रों ने भोजन किया. भोजन करने के लगभग एक से डेढ़ घंटे बाद छात्रों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट जैसी समस्याएं होने लगीं. देखते ही देखते बीमार छात्रों की संख्या बढ़ने लगी, जिससे छात्रावास में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मामले की सूचना तुरंत छात्रावास प्रबंधन, वार्डन और डीन स्टूडेंट वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) को दी गई.

दो छात्रों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रुद्रपुर के निजी अस्पताल रेफर किया गया है. घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और मेस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार छात्रावास में इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष के लगभग 185 छात्र निवास करते हैं. बुधवार को मेस संचालक की ओर से छात्रों के लिए विशेष भोजन (स्पेशल डाइट) की व्यवस्था की गई थी. इसमें शाकाहारी छात्रों को पनीर व मांसाहारी छात्रों को चिकन के साथ नान और चावल परोसे गए थे.

रुद्रपुर (उत्तराखंड): गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के पटेल भवन छात्रावास में बुधवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब स्पेशल डाइट के तहत परोसे गए चिकन और पनीर का भोजन करने के बाद करीब 150 छात्र फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. अचानक बड़ी संख्या में छात्रों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया. बीमार छात्रों को विश्वविद्यालय की तीनों एंबुलेंसों और एक बस की सहायता से विश्वविद्यालय चिकित्सालय पहुंचाया गया. देर रात तक छात्रों को अस्पताल लाने और उपचार के बाद वापस छात्रावास भेजने का सिलसिला चलता रहा.

चिकित्सालय में डॉक्टरों ने छात्रों को प्राथमिक उपचार देते हुए ग्लूकोज की ड्रिप और आवश्यक दवाइयां दीं. उपचार के बाद अधिकांश छात्रों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन दो छात्रों की हालत अधिक खराब होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर करना पड़ा. बीमार छात्रों ने आरोप लगाया कि मेस में लंबे समय से खाद्य गुणवत्ता को लेकर शिकायतें होती रही हैं. छात्रों के अनुसार इससे पहले भी दो बार भोजन में कीड़े निकलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. उन मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने मेस संचालक पर आर्थिक जुर्माना लगाया था, लेकिन संचालक को नहीं बदला गया.

कल जैसा की सब जानते है कि स्पेशल डाइट थी. उसके बाद हम सबने खाना खाया, उसके डेढ दो घंटे बाद असर दिखाना शुरू हो गया था. मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि लोग इधर-उधर उल्टी कर रहे थे. इसके बाद मेरे को भी उल्टी हो गई थी. इसके बाद सभी छात्रों को कॉलेज के ही हॉस्पिटल ले जाया गया. स्पेशल डाइट में पनीर, चिकन, चावल और सब्जी थी.

-आयुष कुमार, छात्र-

सभी पटेल भवन के बच्चे थे. 200 के करीब बच्चों की तबीयत खराब हुई थी. कल स्पेशल डाइट थी, जिसे बहुत बच्चों ने खाया था. रात को करीब 12 बजे के आसपास बच्चों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी. अधिकांश बच्चों को पेट में दर्द था. फूड पॉइजनिंग के कारण ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ है.

-अनुभव, पंत, छात्र-

छात्रों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती, तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी. घटना ऐसे समय हुई है जब विश्वविद्यालय में फाइनल एग्जाम चल रहे हैं. गुरुवार को भी कई छात्रों की परीक्षाएं निर्धारित थीं. अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण कई छात्र परीक्षा देने की स्थिति में नहीं रहे, जिससे उनकी पढ़ाई और परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका है. फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मामले की जांच की तैयारी की जा रही है.

कॉन्ट्रेक्टर की फूड सर्विस को निलंबित कर दिया है. इसी के साथ एक जांच समीति बनी है. समीति अपनी जांच कर रही है. जैसे ही हमें बच्चों का पता चला तो पूरा स्टाफ उनकी देखभाल में जुट गया. प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे अपने हॉस्टल में आ गए थे.

-विपिन ध्यानी, DSW पंतनगर विश्वविद्यालय-

इतने बड़े स्तर पर बच्चों के बीमार होने के क्या कारण हैं, इस पर DSW पंतनगर विश्वविद्यालय विपिन ध्यानी ने कहा कि ये जांच का विषय है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

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