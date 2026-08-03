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दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, पुलिस ने खाली कराया परिसर; शुरू की तलाशी

राजधानी के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची, जांच टीम को अब तक कुछ नहीं लगा हाथ

कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी
कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की मिली धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 12:56 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. दिल्ली फायर पुलिस के मुताबिक कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई हैं. जानकारी मिलते ही तुरंत दमकल विभाग, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता की टीम पहुंच गई है. छानबीन की जा रही हैं. अभी यह कह पाना मुश्किल है कि कितने स्कूलों को यह धमकी भरे मेल प्राप्त हुए हैं .

फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है. पुलिस को यहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. जांच अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और बम निरोधक दस्तों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.

आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार ईमेल के ज़रिए लगातार पर्यटन स्थलों, स्कूल कॉलेजों को बम से उडाने की धमकी शरारत्ती तत्वों द्वारा दिए जाने की खबरें लगातार सामने आती है, जिससे जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आकर जांच में जुट जाती है. वहीं स्कूलों को धमकियों के चलते बंद करना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है. इससे पहले 11 जुलाई 2026 को लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

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दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी
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