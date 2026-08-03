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दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, पुलिस ने खाली कराया परिसर; शुरू की तलाशी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया है. जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. दिल्ली फायर पुलिस के मुताबिक कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई हैं. जानकारी मिलते ही तुरंत दमकल विभाग, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता की टीम पहुंच गई है. छानबीन की जा रही हैं. अभी यह कह पाना मुश्किल है कि कितने स्कूलों को यह धमकी भरे मेल प्राप्त हुए हैं .

फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई है और जांच में जुट गई है. पुलिस को यहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. जांच अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दिल्ली के कई स्कूलों को ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस और बम निरोधक दस्तों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया.