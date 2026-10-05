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दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और बॉम्ब स्क्वॉड ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार की सुबह स्कूलों को मिली बम धमकी ने बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. राजधानी के कई स्कूलों को बम धमकी वाले ईमेल मिलने की सूचना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं. लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय को भी सुरक्षा संबंधी धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. वहीं दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार स्थित चिन्मय विद्यालय में भी बम धमकी की सूचना सामने आई है.

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब 12 बजकर 31 मिनट पर चिन्मय विद्यालय में बम धमकी की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर भेजी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके बाद पुलिस की टीमें, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स की मदद से स्कूल परिसरों की बारीकी से जांच की गई. शुरुआती जांच में किसी भी स्कूल से संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद होने की जानकारी नहीं मिली है. हालांकि, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और जांच जारी है. गौरतलब है कि, इससे पहले भी राजधानी के अलग-अलग इलाकों में स्कूलों इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं और कई मामलों में जांच के बाद धमकी को फर्जी पाया गया.

बीते फरवरी में लोधी रोड स्थित एयर फोर्स बाल भारती स्कूल और धौला कुआं स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल को भी बम धमकी वाले ईमेल मिले थे, जिसके बाद दोनों स्कूलों में सुरक्षा जांच की गई थी और कोई विस्फोटक नहीं मिला था. स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसी वजह से पुलिस किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेती. जांच पूरी होने और स्कूलों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी.