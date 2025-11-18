ETV Bharat / bharat

दिल्ली के कई स्कूलों और अदालतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी ( SOURCE: PTI )

प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को मिली धमकी : शुरुआत मेें मिली जानकारी के अनुसार प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को यह धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस को सुबह कॉल मिली थी. पुलिस के मुताबिक, जांच कर ली गई है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. वहीं इसके साथ ही अन्य जानकारी भी सामने आ रही है कि दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली के द्वारका, साकेत और पटियाला हाऊस कोर्ट को भी बम से उड़ने की धमकी मिली है जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुड़ गई है.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली इन दोनों हाई अलर्ट पर है. बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है. इसके मद्देनजर जगह-जगह दिल्ली पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है लेकिन इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है जिसके बाद हड़कंप मच गया है.

दिल्ली की साकेत और पटियाला हाऊस कोर्ट में पुलिस की जांच जारी (ETV BHARAT)

एक साल पहले भी इस स्कूल में हो चुका है ब्लास्ट : पुलिस के मुताबिक, एक साल पहले जिस स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ था, यह वह यही स्कूल बताया जा रहा है. फिलहाल जांच मे सामने आया है कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. जिसने भी यह धमकी दी है उसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है. कहां से कॉल आई थी इसका पता लगा रही है.

10 नवंबर को हुए कार धमाके के बाद अलर्ट पर पुलिस :देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए लाल किले के पास कार में हुए धमाके ने पूरे एनसीआर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. वही इस घटना के बाद से देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं एनसीआर के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर चेकिंग अभियान तेज : दिल्ली पुलिस और अलग-अलग इलाकों की पुलिस बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल और भीड़ भाड़ वाले जगहों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. इसी क्रम में कल देर शाम और आज साउथ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के साकेत मॉल के बाहर और आसपास के एरिया में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेकिंग अभियान चलाया. सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है.

