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खरौंधी कस्तूरवा विद्यालय की सैकड़ों बच्चियां बीमार, साठ बच्चियों का इलाज जारी, स्थिति नियंत्रण में

गढ़वा : खरौंधी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं कथित फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं. दूषित भोजन खाने और भीषण गर्मी में टंकी का खौलता पानी पीने से छात्राओं की हालत बिगड़ गई. सभी को इलाज के लिए भवनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

इस मामले में विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है. घटना के समय हॉस्टल केवल गार्ड के भरोसे था—न वॉर्डन मौजूद थीं और न कोई और अधिकारी. बताया जा रहा है शाम से ही छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन प्रबंधन मामले को दबाने में जुटा रहा. जब बच्चियों की हालत गंभीर हुई और अभिभावक पहुंचे, तो उन्हें घंटों मुख्य द्वार पर रोका गया. बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दरवाजा खोला गया.

पीड़ित छात्राओं ने बताया कि दोपहर में उन्हें ‘पुआ’ और चावल दिया गया था. बिजली गुल होने और भीषण गर्मी के कारण छत पर रखी प्लास्टिक की टंकी का पानी गर्म हो गया था, जिसे मजबुरन उन्हें पीना पड़ा. शाम को नाशते के बाद भी पानी उपलब्ध नहीं कराया गया. छात्राओं का आरोप है कि परिसर में जेनरेटर होते हुए भी पानी की मोटर नहीं चलाई गई.

देर रात करीब 9 बजे स्थिति बिगड़ने पर छात्राओं को अस्पताल लाया गया. 20 से अधिक छात्राओं की हालत नाजुक बताई जा रही है