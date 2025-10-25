बेंगलुरु में 36 स्कूल बस चालक नशे में गाड़ी चलाते पकड़े गए
पुलिस ने बेंगलुरु में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए नशे में गाड़ी चलाने वाले खासकर स्कूली वाहन चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया.
Published : October 25, 2025 at 10:21 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस इन दिनों बेंगलुरु ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने में जुटी है. बड़े पैमाने पर कई इलाकों में अभियान चलाया गया. इस दौरान स्कूल बस चालकों द्वारा लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया. जांच के दौरान अधिकांश स्कूल बस चालक नशे में वाहन चलाते पकड़े गए. अब पुलिस इनके खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर कार्रवाई कर रही है.
नशे में स्कूल बस चलाते पकड़े गए ड्राइवर
एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शुक्रवार सुबह बेंगलुरु सिटी वेस्ट डिवीजन पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान 36 स्कूल बस चालक शराब के प्रभाव में गाड़ी चलाते पाए गए. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह अभियान सुबह 7:30 से 9:00 बजे के बीच 15 पुलिस स्टेशन में चलाया गया. इसमें हलासुरू गेट, अशोकनगर, सदाशिवनगर, ब्यातारायणपुरा और मगदी रोड शामिल हैं.
यह अभियान नशे में गाड़ी चलाने वाले स्कूली वाहनों के ड्राइवरों की जाँच करके स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित था. दो घंटे के ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने लगभग 5881 स्कूल बस ड्राइवरों की जाँच की और उनमें से 36 को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.
मामले दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
पुलिस ने सभी 36 ड्राइवरों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं जिन स्कूलों में ये ड्राइवर कार्यरत थे, उन्हें भी नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है.
सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
इस अभियान पर टिप्पणी करते हुए डीसीपी (ट्रैफिक - पश्चिम डिवीजन) अनूप शेट्टी ने कहा, 'संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) के निर्देशों के आधार पर आज स्कूल बस चालकों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया. कई लोग शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए.
उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ को पत्र भेजे गए हैं. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्कूल वाहन चालकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए इस तरह की विशेष जांच नियमित रूप से जारी रहेगी.
पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से अपने ड्राइवरों की पृष्ठभूमि की जांच और नियमित मेडिकल परीक्षण कराने का आग्रह किया है ताकि भविष्य में इस तरह के खतरनाक और लापरवाह व्यवहार को रोका जा सके.