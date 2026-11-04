तेलंगाना: खम्मम में रेस्क्यू के दौरान झील में पलटी दो नाव, 10 बचाव कर्मी लापता
खम्मम जिले में एक झील में फंसे मछुआरों को बचाने की कोशिश के दौरान SDRF और दमकल विभाग के 10 कर्मी पानी में डूब गए.
Published : November 4, 2026 at 10:30 PM IST
खम्मम (तेलंगाना): खम्मम जिले में बुधवार को बड़ा हो गया, जब एक झील में फंसे मछुआरों को बचाने की कोशिश के दौरान SDRF और दमकल विभाग के 10 कर्मी पानी में डूब गए. फिलहाल सभी लापता बताए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है.
यह हादसा जिले के सथुपल्ली मंडल के बेथुपल्ली में हुआ. भारी बारिश के कारण झील पूरी तरह भर गई और पानी ऊपर से बह रहा था, जिसकी वजह से पांच मछुआरे बाढ़ के पानी में फंस गए; जब वे मछली पकड़ने के जाल लगाने गए थे. सबसे पहले दमकल विभाग के तीन कर्मी उन्हें बचाने के लिए एक नाव से गए, लेकिन वे भी बाढ़ के पानी में फंस गए. इसके बाद, कोठागुडेम स्थित SDRF यूनिट के छह कर्मी और दमकल विभाग के चार अन्य कर्मचारी बचाव अभियान चलाने के लिए दो नावों में सवार होकर वहां पहुंचे.
अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में झील में फंसे दमकल विभाग के तीनों कर्मियों को सुरक्षित वापस लाया गया. हालांकि, जब टीमें मछुआरों को बचाने के लिए वापस गईं, तो दोनों नाव पलट गई, जिससे 10 कर्मी लापता हो गए. फिलहाल, SDRF की टीमें एक दूसरी नाव की मदद से लापता लोगों की तलाश कर रही हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी लगाई गई है.
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలోని బేతుపల్లి చెరువులో చిక్కుకున్న జాలర్లను కాపాడేందుకు వెళ్లిన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బోట్లు గల్లంతైన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆరా తీశారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాల్సిందిగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి సూచించారు. #SDRF #Sathupalli #Khammam #BetupalliCheruvu #RescueOperation— Telangana CMO (@TelanganaCMO) November 4, 2026
जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा, झील में फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयासों में मदद के लिए भद्राचलम से SDRF के कर्मियों को बुलाया गया है.
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना के बारे में जानकारी ली
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बेथुपल्ली झील में हुई घटना के बारे में जानकारी ली है, जहां SDRF की नावें पलटने से कर्मी लापता हो गए हैं. उन्होंने निर्देश दिया है कि SDRF कर्मियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए. उन्होंने मुख्य सचिव को समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है.
घटना पर करीबी नजर रख रहे मंत्री तुम्मला
मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव बेथुपल्ली झील में हुई घटना पर नजर रखे हुए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक लापता कर्मियों का पता नहीं चल जाता, वे मौके पर ही मौजूद रहें. मंत्री ने उन्हें निर्देश दिया कि सरकारी मदद की कोई भी जरूरत पड़ने पर तुरंत सूचित करें, और जिन लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, उनके ट्रैक करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें. उन्होंने फोन पर उन मछुआरों से भी बात की जो अभी वहां फंसे हुए हैं.
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