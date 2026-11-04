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तेलंगाना: खम्मम में रेस्क्यू के दौरान झील में पलटी दो नाव, 10 बचाव कर्मी लापता

तेलंगाना: खम्मम में रेस्क्यू के दौरान झील में पलटी दो नाव, 10 बचाव कर्मी लापता ( ETV Bharat )

खम्मम (तेलंगाना): खम्मम जिले में बुधवार को बड़ा हो गया, जब एक झील में फंसे मछुआरों को बचाने की कोशिश के दौरान SDRF और दमकल विभाग के 10 कर्मी पानी में डूब गए. फिलहाल सभी लापता बताए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है.

यह हादसा जिले के सथुपल्ली मंडल के बेथुपल्ली में हुआ. भारी बारिश के कारण झील पूरी तरह भर गई और पानी ऊपर से बह रहा था, जिसकी वजह से पांच मछुआरे बाढ़ के पानी में फंस गए; जब वे मछली पकड़ने के जाल लगाने गए थे. सबसे पहले दमकल विभाग के तीन कर्मी उन्हें बचाने के लिए एक नाव से गए, लेकिन वे भी बाढ़ के पानी में फंस गए. इसके बाद, कोठागुडेम स्थित SDRF यूनिट के छह कर्मी और दमकल विभाग के चार अन्य कर्मचारी बचाव अभियान चलाने के लिए दो नावों में सवार होकर वहां पहुंचे.

अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में झील में फंसे दमकल विभाग के तीनों कर्मियों को सुरक्षित वापस लाया गया. हालांकि, जब टीमें मछुआरों को बचाने के लिए वापस गईं, तो दोनों नाव पलट गई, जिससे 10 कर्मी लापता हो गए. फिलहाल, SDRF की टीमें एक दूसरी नाव की मदद से लापता लोगों की तलाश कर रही हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की टीम भी लगाई गई है. जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा, झील में फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयासों में मदद के लिए भद्राचलम से SDRF के कर्मियों को बुलाया गया है.