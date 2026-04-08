पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन पर कई दिग्गज नेताओं ने जताया शोक, कांग्रेस में शोक की लहर
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे बड़े नेता, निधन को बताया अपूरणीय क्षति.
Published : April 8, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : April 8, 2026 at 6:05 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की आयु में नोएडा के मेट्रो अस्पताल में निधन हो गया है. वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. बुधवार शाम सुपुर्द-ए-खाक किया गया. मोहसिना किदवई के निधन से जहां एक राजनातिक युग का अंत हो गया है. वहीं, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. अलग-अलग पार्टी नेताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया. उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी.
मोहसिना किदवई का जन्म 1 जनवरी, 1932 को बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उनका राजनीतिक सफर अद्वितीय था, मोहसिना किदवई का व्यक्तित्व राजनीति और कला का संगम था. उनके करियर की खास बात ये थी कि वे उन चुनिंदा नेताओं में से थीं जिन्होंने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी के साथ करीब रहकर काम किया. 1978 के आज़मगढ़ उपचुनाव में उनकी जीत ने आपातकाल के बाद पस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी.
कई बड़े मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक किया संचालन
उन्होंने रेलवे, स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे भारी-भरकम मंत्रालयों का कुशलतापूर्वक संचालन किया. राजनीति की गहमागहमी के बीच भी उनका उर्दू शायरी के प्रति प्रेम और एकांत में लिखने की उनकी आदत उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी. उनकी प्रमुख उपलब्धियों में लोकसभा चुनाव में मेरठ और आज़मगढ़ से मिली उनकी जीत थी वे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रहीं और संगठन कांग्रेस कार्य समिति की दीर्घकालिक सदस्य रहीं. उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और अंतिम समय तक पार्टी की मजबूती के लिए समर्पित रहीं. कांग्रेस की दिग्गज नेता मोहसिना किदवई के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है.
सुप्रिया श्रीनेत ने मोहसिना के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को याद करते हुए उन्हें एक सशक्त मार्गदर्शक बताया और कहा कि मोहसिना जी से मेरा संबंध मेरे पिताजी के वक्त का है. उन्होंने मेरे पिता पर जितना स्नेह लुटाया, उतना ही स्नेह मुझे भी दिया.
नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत थी मोहसिना किदवई -आनंद शर्मा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बताया और कहा कि वे सिर्फ कांग्रेस की नेता नहीं थीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत थीं. उनका जीवन संघर्ष और उनकी उपलब्धियां आज की पीढ़ी के नेतृत्व के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं. ऐसी शख्सियत का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है.
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