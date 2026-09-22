आदि कैलाश यात्रा के साथ भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन, दूसरे चरण में अब तक 125 श्रद्धालुओं को मिला सौभाग्य
आदि कैलाश यात्रा के दूसरे चरण में 125 श्रद्धालुओं ने कैलाश पर्वत के दर्शन किए. ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 2:18 PM IST
पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा जारी है. श्रद्धालु भारतीय जमीन से तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे हैं. यात्रा के दूसरे चरण में अब तक करीब 125 श्रद्धालु पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं. खास बात यह है कि इसके लिए श्रद्धालुओं को चीन की सीमा पार नहीं करनी पड़ती है. 18 हजार 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख से मौसम साफ होने पर दूर तिब्बत में कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं.
ओल्ड लिपुलेख भारत-तिब्बत सीमा के पास स्थित है. करीब 18 हजार 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्थान से श्रद्धालु बिना चीन की सीमा पार किए तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए निर्धारित अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होता है. सेना की अनुमति के बाद श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई चढ़कर शीर्ष पर पहुंचते हैं, जहां मौसम साफ होने पर कैलाश पर्वत के अद्भुत दर्शन होते हैं. ऊंचाई और संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण यहां आवाजाही नियंत्रित रहती है.
ओल्ड लिपुलेख का यह व्यू पॉइंट इसलिए खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां से श्रद्धालु भारत की सीमा के भीतर रहकर तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है. जैन, बौद्ध और बोन धर्म में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है.
कैलाश-मानसरोवर यात्रा में श्रद्धालुओं को तिब्बत जाकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील के दर्शन करने का मौका मिलता है. इसके लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी व महंगी यात्रा की जरूरत होती है. जबकि ओल्ड लिपुलेख से केवल कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और श्रद्धालु मानसरोवर झील तक नहीं पहुंचते.
आदि कैलाश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही रूट पर तीन प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलता है. यात्रा के दौरान सबसे पहले आदि कैलाश के दर्शन किए जाते हैं. इसके बाद नाभीढांग पहुंचकर ओम पर्वत के दर्शन होते हैं. यहां से बनी सड़क के रास्ते श्रद्धालु ओल्ड लिपुलेख पहुंचते हैं. इसके बाद खड़ी चढ़ाई चढ़कर शीर्ष पर पहुंचने पर मौसम साफ होने की स्थिति में तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं.
ओल्ड लिपुलेख क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलता है. बादल, बर्फबारी और खराब मौसम के कारण कई बार कैलाश पर्वत स्पष्ट दिखाई नहीं देता. ऐसे में मौसम साफ रहने पर श्रद्धालुओं को पर्वत के दर्शन हो पाते हैं. श्रद्धालुओं के बीच ओल्ड लिपुलेख से कैलाश दर्शन को लेकर खास उत्साह है. पिछले साल भी आदि कैलाश यात्रा पर पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने यहां से कैलाश पर्वत के दर्शन किए थे.
धारचूला एसडीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर से शुरू हुई दूसरे चरण की यात्रा में अभी तक 125 श्रद्धालु आदि कैलाश यात्रा के दर्शन कर चुके हैं. 20 सितंबर से 22 सितंबर दोपहर 1 बजे तक करीब 1500 इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं
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