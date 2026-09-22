ETV Bharat / bharat

आदि कैलाश यात्रा के साथ भारत से कैलाश पर्वत के दर्शन, दूसरे चरण में अब तक 125 श्रद्धालुओं को मिला सौभाग्य

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा जारी है. श्रद्धालु भारतीय जमीन से तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे हैं. यात्रा के दूसरे चरण में अब तक करीब 125 श्रद्धालु पिथौरागढ़ के ओल्ड लिपुलेख पहुंचकर कैलाश पर्वत के दर्शन कर चुके हैं. खास बात यह है कि इसके लिए श्रद्धालुओं को चीन की सीमा पार नहीं करनी पड़ती है. 18 हजार 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओल्ड लिपुलेख से मौसम साफ होने पर दूर तिब्बत में कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं.

ओल्ड लिपुलेख भारत-तिब्बत सीमा के पास स्थित है. करीब 18 हजार 300 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस स्थान से श्रद्धालु बिना चीन की सीमा पार किए तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए निर्धारित अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना होता है. सेना की अनुमति के बाद श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई चढ़कर शीर्ष पर पहुंचते हैं, जहां मौसम साफ होने पर कैलाश पर्वत के अद्भुत दर्शन होते हैं. ऊंचाई और संवेदनशील सीमा क्षेत्र होने के कारण यहां आवाजाही नियंत्रित रहती है.

ओल्ड लिपुलेख का यह व्यू पॉइंट इसलिए खास माना जा रहा है, क्योंकि यहां से श्रद्धालु भारत की सीमा के भीतर रहकर तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं. कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है. जैन, बौद्ध और बोन धर्म में भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है.

कैलाश-मानसरोवर यात्रा में श्रद्धालुओं को तिब्बत जाकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील के दर्शन करने का मौका मिलता है. इसके लिए पासपोर्ट, वीजा और लंबी व महंगी यात्रा की जरूरत होती है. जबकि ओल्ड लिपुलेख से केवल कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं और श्रद्धालु मानसरोवर झील तक नहीं पहुंचते.