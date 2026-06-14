महाराष्ट्र के सोलापुर में यात्रियों से भरा वाहन कुएं में गिरा, 14 श्रद्धालुओं की मौत
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिकअप गाड़ी के कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं.
Published : June 14, 2026 at 6:48 PM IST
सोलापुर (महाराष्ट्र): सोलापुर जिले के मालशिरस तालुका में म्हसवड-पंढरपुर रोड पर रविवार एक पिकअप गाड़ी के कुएं में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई. शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि मरने वालों में सभी श्रद्धालु थे जो एक मंदिर में पूजा करने गए थे.
बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल श्रद्धालु पंढरपुर तालुका के रंजनी गांव के थे. वे पिकअप गाड़ी में तीर्थ यात्रा के लिए गए थे. हादसा तंदुलवाड़ी के पास हुआ जब वे म्हसवड में एक मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे.
बताया गया है कि सागर चौगुले अपने परिवार के सदस्यों को गाड़ी में साथ ले गए थे. रिपोर्ट से पता चला है कि मरने वालों में पांच से छह बच्चे भी शामिल हैं. शुरुआती जानकारी से पता चला है कि सभी पीड़ितों को पंढरपुर के उप-जिला हॉस्पिटल में लाया गया.
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