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महाराष्ट्र के सोलापुर में यात्रियों से भरा वाहन कुएं में गिरा, 14 श्रद्धालुओं की मौत

महाराष्ट्र के सोलापुर में यात्रियों से भरा वाहन कुएं में गिरा, 14 श्रद्धालुओं की मौत ( ETV Bharat )