तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, 9 की मौत, बस का टायर फटने से हुआ हादसा

स्टेट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (SETC) की एक एक्सप्रेस बस रात में त्रिची से चेन्नई के लिए निकली थी. जब बस कुड्डालोर जिले में थिट्टाकुडी के पास एझुन्थुर इलाके से गुजर रही थी तो अचानक उसका अगला टायर फट गया. टायर फटने के बाद चालक का बस पर नियंत्रण नहीं रहा. बस बीच का बैरियर तोड़कर दूसरी लेन में चली गई. फिर यह दूसरी दिशा (चेन्नई से त्रिची की ओर) से आ रही दो कारों से जोरदार टक्कर हो गई. इस भयानक हादसे में दोनों कारें बस के नीचे बुरी तरह दब गई. टक्कर इतनी जबर्दस्त थी की कारों के परखच्चे उड़ गए.

हादसे का कारण बस का टायर फटना बताया जा रहा है. वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की.

कुड्डालोर: तमिलनाडु के थिट्टाकुडी के पास बीती रात एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इसमें नौ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी.

कारों में सवार दो बच्चों और महिलाओं समेत 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. कारों के बीच दबे उनके शवों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया. सूचना मिलने पर थिट्टाकुडी और रामनाथम पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से मलबे में फंसे लोगों को बचाया. घायलों को इलाज के लिए पेरम्बलुर और थिट्टाकुडी के सरकारी अस्पतालों में भेजा गया.

घंटो रहा ट्रैफिक जाम

इस हादसे की वजह से चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लग गई. दो घंटे से ज्यादा समय से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित रहा. पुलिस खराब गाड़ियों को हटाने और ट्रैफिक को ठीक करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल की. पुलिस यह जांच कर रही है कि मरने वाले एक ही परिवार के थे या अलग-अलग कारों में सवार थे.

पुलिस ने बताया कि बुधवार को यहां के पास एक सरकारी बस के दूसरी तरफ मुड़ने और दो गाड़ियों से टकराने से नौ लोगों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि टायर फटने की वजह से बस ने दिशा बदल ली, जिसमें 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुआवजे की घोषणा की

राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री पब्लिक रिलीफ फंड से हर मृतक के परिवार को 3 लाख रुपये देने का निर्देश दिया. साथ ही, घायलों को 1-1 लाख रुपये मिलेंगे. सरकार ने एक बयान में कहा, मृतकों में 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में घायलों की सबसे अच्छी देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया.