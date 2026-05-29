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महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, एक गिरफ्तार

जहरीली शराब पीने से गंभीर लोगों को अस्पताल में चल रहा इलाज, ( ETV Bharat )

पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 15 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. घटना हड़पसर, दापोडी और फुगेवाड़ी में हुई. जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस संबंध में राज्य आबकारी विभाग ने योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि वानखेड़े ही पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे इलाकों में जहरीली स्पिरिट सप्लाई करता था. शक है कि इसी स्पिरिट से बनी शराब पीने से लोगों की मौत हुई. इन मौतों के बाद जब हालात गंभीर हो गए, तो योगेश वानखेड़े ने अपनी मर्ज़ी से अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया. वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में दूसरे लोगों के भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच एजेंसियां ​​कई दिशाओं में सुराग ढूंढ रही हैं. इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल फैल गया है और लोग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं फुगेवाड़ी और दापोडी के लोगों ने जल्द से जल्द सच सामने लाने की मांग की है. हड़पसर और पिंपरी-चिंचवाड़ शहर में फैले दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके इस घटना से पूरी तरह हिल गए हैं. जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दूसरी तरफ दो और लोगों का अभी अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस बारे में डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है. स्थानीय लोगों ने इन सभी मौतों के लिए बैन बैकयार्ड डिस्टिलरी में बनी गैर-कानूनी, जहरीली देसी शराब को जिम्मेदार ठहराया है. लोगों का आरोप है कि इलाके में देसी शराब की गैर-कानूनी बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, और इस गैर-कानूनी धंधे में पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है.