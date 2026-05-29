महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर, एक गिरफ्तार
पुणे में जहरीली शराब पीने से पंद्रह लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है.
Published : May 29, 2026 at 1:19 PM IST
पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 15 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. घटना हड़पसर, दापोडी और फुगेवाड़ी में हुई.
जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस संबंध में राज्य आबकारी विभाग ने योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि वानखेड़े ही पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे इलाकों में जहरीली स्पिरिट सप्लाई करता था.
शक है कि इसी स्पिरिट से बनी शराब पीने से लोगों की मौत हुई. इन मौतों के बाद जब हालात गंभीर हो गए, तो योगेश वानखेड़े ने अपनी मर्ज़ी से अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया. वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में दूसरे लोगों के भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच एजेंसियां कई दिशाओं में सुराग ढूंढ रही हैं.
VIDEO | Maharashtra: Pune and Pimpri Chinchwad police have launched a probe into a suspected poisonous liquor case after eight deaths were reported in Phugewadi and Hadapsar over the last two days.— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
According to the excise department, the bootlegger who allegedly supplied the… pic.twitter.com/ExxMX5cl2H
इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल फैल गया है और लोग जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
वहीं फुगेवाड़ी और दापोडी के लोगों ने जल्द से जल्द सच सामने लाने की मांग की है. हड़पसर और पिंपरी-चिंचवाड़ शहर में फैले दापोडी और फुगेवाड़ी इलाके इस घटना से पूरी तरह हिल गए हैं. जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर प्रशासन और पुलिस दोनों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
दूसरी तरफ दो और लोगों का अभी अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस बारे में डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है. स्थानीय लोगों ने इन सभी मौतों के लिए बैन बैकयार्ड डिस्टिलरी में बनी गैर-कानूनी, जहरीली देसी शराब को जिम्मेदार ठहराया है.
लोगों का आरोप है कि इलाके में देसी शराब की गैर-कानूनी बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, और इस गैर-कानूनी धंधे में पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है.
इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. एनसीपी नेता और पूर्व मेयर योगेश बहल ने मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अधिकारियों से ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का आग्रह किया है. हालांकि, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने मामले पर एक अलग नजरिया पेश किया है.
पुलिस ने दावा किया है कि पिंपरी-चिंचवाड़ में हुई आठ मौतों में से पांच की वजह अलग-अलग वजहें थीं. फिर भी, ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे पता चलता है कि मरने वालों में से कई लोगों को मौत से पहले बहुत ज़्यादा चक्कर आने के लक्षण दिखे थे.
इसलिए, पुलिस की सफाई पर शक हो रहा है. इन मौतों की सही वजह पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है, और अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि इन लोगों ने जहरीली शराब पी थी या नहीं.
चूंकि सभी मृतक एक ही इलाके के थे, इसलिए लोग इस घटना को बहुत चिंता की बात मान रहे हैं.
विधायक रोहित पवार का पुलिस कमिश्नर पर हमला
कथित जहरीली शराब हादसे के बारे में विधायक रोहित पवार ने कहा कि स्थानीय पुलिस कमिश्नर सिर्फ एक "रबर-स्टैम्प" अधिकारी हैं जो अपने सीनियर अधिकारियों से मिले आदेश को पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं करते.
उन्होंने कहा कि जब से कमिश्नर ने ऑफिस संभाला है, दिन-दहाड़े लोगों पर सड़कों पर लोगों पर दरांती से हमला होने की घटनाएं आम हो गई हैं. इसके अलावा, यहां लोगों में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश लागू कर दिया गया है, जबकि ऐसा करने के लिए कोई हालात नहीं थे.
आम नागरिकों को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि इसके बजाय हमारे अपने लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि पुणे में घटिया शराब आसानी से मिल जाती है, और इलाके में पानी की कमी की समस्या भी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है.
मृतकों के नाम
राहुल शरद क्षीरसागर (45), विजय भुकुरलाल शर्मा (45), अरुण दादर, अशोक रमेश चव्हाण, विजय भुकुरलाल शर्मा, राजेश राजपूत, पांडुरंग फुगे आनंद देसाई, अकबर पठान, सुभाष डिगीकर, अक्षय अवसरमल, बाबा शेख, राजेंद्र राठौड़ और विजय राठौड़ शामिल हैं.
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