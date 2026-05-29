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जमीन विवाद सुलझाने पंचायत में जा रहे 6 लोगों की हत्या, गोलियों से भूनने के बाद हथियारों से काटा

इस भीषण नरसंहार के बाद से इलाके में भारी तनाव फैल गया है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Karnataka land dispute murder
घटनास्थल पर मौजूद लोग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 7:54 PM IST

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विजयपुरा (कर्नाटक): विजयपुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां चडचन तालुक के गोविंदपुरा गांव में जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर छह लोगों की गोली मारकर और धारदार हथियारों से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह खूनी खेल भीमा तीरा क्षेत्र में उस वक्त खेला गया जब विवाद सुलझाने के लिए पंचायत के पास जा रहे थे. इस भीषण नरसंहार के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

क्या है घटना

मिली जानकारी के अनुसार, अप्पुगौड़ा पाटिल और रेवणसिद्धप्पा निराले के परिवार के बीच जमीन का झगड़ा चल रहा था. इस मामले को शांति से सुलझाने के लिए कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच एक पंचायत बुलाई गई थी.

आज फिर निराले परिवार के लोग और उनके समर्थक इसी सिलसिले में दोबारा बात करने के लिए जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया. हमलावरों ने पहले पीड़ितों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और फिर धारदार हथियारों से उन पर तब तक वार किया जब तक उनकी जान नहीं चली गई.

किनकी हुई मौत

इस वीभत्स घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई है. पुलिस के अनुसार, मृतकों के नाम चंदू निराले, दुंडप्पा निराले, शिवपुत्र निराले, राहुल निराले, समर्थ निराले और शब्बीर नदाफ हैं.

इलाके में फैला भारी तनाव

इस सामूहिक हत्याकांड की खबर मिलते ही चडचन पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं. पुलिस का कहना है कि चडचन थाना क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है.

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