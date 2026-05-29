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जमीन विवाद सुलझाने पंचायत में जा रहे 6 लोगों की हत्या, गोलियों से भूनने के बाद हथियारों से काटा

विजयपुरा (कर्नाटक): विजयपुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां चडचन तालुक के गोविंदपुरा गांव में जमीन के एक पुराने विवाद को लेकर छह लोगों की गोली मारकर और धारदार हथियारों से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह खूनी खेल भीमा तीरा क्षेत्र में उस वक्त खेला गया जब विवाद सुलझाने के लिए पंचायत के पास जा रहे थे. इस भीषण नरसंहार के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

क्या है घटना

मिली जानकारी के अनुसार, अप्पुगौड़ा पाटिल और रेवणसिद्धप्पा निराले के परिवार के बीच जमीन का झगड़ा चल रहा था. इस मामले को शांति से सुलझाने के लिए कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच एक पंचायत बुलाई गई थी.

आज फिर निराले परिवार के लोग और उनके समर्थक इसी सिलसिले में दोबारा बात करने के लिए जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर धावा बोल दिया. हमलावरों ने पहले पीड़ितों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और फिर धारदार हथियारों से उन पर तब तक वार किया जब तक उनकी जान नहीं चली गई.

किनकी हुई मौत