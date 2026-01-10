ETV Bharat / bharat

चाईबासा में 'खूनी हाथी' का तांडव, 22 मौतों के बाद भी रेस्क्यू विफल, ओडिशा ने वापस झारखंड खदेड़ा

चाईबासा: 'हाथियों से दूरे रहें, रात को बाहर ना निकलें', वन विभाग लगातार लोगों से ऐसे ही अपील कर रहा है. कारण है एक जंगली हाथी, जिसके बड़े-बड़े दांत हैं. झारखंड के चाईबासा जिले में इन दिनों इस दंतैल हाथी ने आतंक मचा रखा है. इसके आतंक से मासूम लोगों की जान जा रही है और वन विभाग और जिला प्रशासन बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं. इस एक हाथी ने पिछले 10 दिनों में लगभग 22 लोगों की जान ले ली. इसके बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है और ये लगातार लोगों पर हमला कर रहा है. वन विभाग ने तीन बार इसे ट्रेंकुलाइज करने का प्रयास किया. लेकिन तीनों ही प्रयास विफल रहा.

जब वन विभाग का ट्रेंकुलाइज करने का भी प्रयास विफल रहा तो विभाग ने शुक्रवार देर शाम घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को ओडिशा के जंगलों की ओर खदेड़ दिया. लेकिन पहले से ही मुस्तैद ओडिशा के वन कर्मियों ने सुरक्षा कारणों से हाथी को वापस झारखंड की ओर खदेड़ दिया. देर रात हाथी ने फिर से चाईबासा सीमा में प्रवेश कर गया, जिसके बाद से वन विभाग की टीमें 'सर्च ऑपरेशन' में जुटी हैं. वहीं लोगों में दहशत है.

चाईबासा में 'खूनी हाथी' का तांडव (Etv Bharat)

इस दंतैल हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात से 'तारा रेस्क्यू टीम' को बुलाया गया. टीम ने आधुनिक संसाधनों के साथ मोर्चा संभाला. हालांकि, हाथी की आक्रामकता के आगे विशेषज्ञ भी बेबस नजर आए. रेस्क्यू के दौरान ही हाथी ने टीम के एक विशेषज्ञ पर जानलेवा हमला कर दिया. जिलके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

एक जनवरी से लोगों पर हमला कर रहा गुस्सैल हाथी

​यह हाथी 1 जनवरी से अब तक कुल 22 लोगों की जान ले चुका है. वन अधिकारियों के मुताबिक, झुंड से बिछड़ने के कारण यह हाथी अत्यंत हिंसक हो गया है. इसकी रफ्तार भी चिंता का विषय है. यह प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिससे इसकी सटीक लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है. यह लगातार मूव कर रहा है. और इसके बीच में जो आ रहा है, उस पर यह हमला कर रहा है.

​"हाथी के दोबारा झारखंड में प्रवेश की पुष्टि हो चुकी है. हमारी टीम पूरी तरह अलर्ट पर है और उसे ट्रेंकुलाइज (बेहोश) करने का प्रयास फिर से शुरू किया जाएगा. ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे जंगलों की ओर न जाएं और सतर्क रहें." - आदित्य नारायण, डीएफओ, चाईबासा

चाईबासा में इस हाथी का आतंक एक जनवरी से शुरू है. टोंटो प्रखंड के बांडीझारी गांव निवासी 35 वर्षीय मंगल सिंह हेंब्रम, बिरसिंहहातु गांव के कुचु बासा टोली निवासी 55 वर्षीय उर्दूप बहंदा, सदर प्रखंड के रोरो गांव निवासी 57 वर्षीय विष्णु सुंडी को इसी हाथी ने जान से मार डाला. वहीं इसी दिन हाथी के हमले में मानी कुंटिया और सुखमति बहंदा गंभीर रूप से घायल हुए.

एक जनवरी के बाद से यह लगातार हमले कर रहा है. इस हाथी ने नोवामुंडी के बाबरिया गांव 6 जनवरी की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली. मृतकों में पति-पत्नी, उनके दो मासूम बच्चे और दूसरे परिवार का एक सदस्य शामिल है. घटना रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है, जब सभी लोग अपने-अपने घरों में सो रहे थे. तभी अचानक हाथी ने घर पर हमला कर दिया. इस हमले में परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा.

हाथी का आतंक सिर्फ बाबरिया गांव तक सीमित नहीं रहा. बड़ा पासीया गांव में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई. वहीं लांपाईसाई गांव में एक अन्य व्यक्ति को हाथी ने रौंदकर मार डाला. इन दोनों गांवों में मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. वहीं इसके अलावा हाटगम्हरिया क्षेत्र में भी हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हुई.

मदद के लिए वनतारा की टीम से संपर्क

डीएफओ ने बताया कि हाथी बहुत तेजी से अपनी जगह बदल रहा है, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमों के लिए लगातार उसे ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बन गया है. उनके अनुसार, हाथी को ट्रेंकुलाइज कर काबू करने की प्रक्रिया में मदद के लिए पश्चिम बंगाल से एक्सपर्ट्स की एक टीम बुलाई गई है. वन्यजीव संरक्षण संगठन ‘वनतारा’ की टीम से भी संपर्क किया गया है, और उनकी टीम के आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी.