केरल के कोझिकोड में हादसा, आराम कर रहे मजदूरों पर स्लैब गिरा, तीन की मौत

हादसे में पांच लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Three people died due to slab collapse in Kozhikode.
कोझिकोड में स्लैब गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 2:54 PM IST

3 Min Read
कोझिकोड (केरल) : कोझिकोड के वलियांगडी में सोमवार की दोपहर एक इमारत के स्लैब के गिर जाने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. वहीं पांच अन्य घायल हो गए. घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बताया जाता है कि दोपहर में अचानक एक इमारत के स्लैब के गिर जाने से वहां पर आराम कर रहे तीन मजदूरों की मौत हो गई. वहीं हादसे में पांच अन्य लोग घायल हो गए.

मरने वालों की पहचान जब्बार, अशरफ और बशीर के तौर पर हुई है, जो सभी इलाके में लोडिंग और अनलोडिंग के काम में लगे हुए थे. यह हादसा दोपहर के आस-पास हुआ, जब बीच रोड पर पुराने पासपोर्ट ऑफिस की इमारत का भारी कंक्रीट का सनशेड अचानक टूट गया, और नीचे आराम कर रहे मजदूरों पर गिर गया.

घायलों को तुरंत इलाज के लिए कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. इस इमारत में चावल और गेहूं का गोदाम था, वहीं समुद्र के पास होने और नमकीन समुद्री हवाओं के खराब असर की वजह से सालों से यह खराब हालत में थी. इसी वजह से इमारत के अंदर लोहे में जंग लग गया था और वह कमजोर हो गई थी.

इस घटना से कोझिकोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है, और स्थानीय लोगों और साथी कर्मचारियों ने लापरवाही का आरोप लगाया है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, फायर फोर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह इमारत असुरक्षित है और इसे तुरंत गिराने की सलाह दी थी.

इस बारे में पार्षद के.सी. शोभिता ने बताया कि पिछले काउंसिल टर्म के दौरान कोझिकोड में ऐसी आठ टूटी-फूटी इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें यह खास इमारत भी शामिल है. लेकिन, तोड़-फोड़ कभी नहीं हुई, एक नाकामी जिसे आलोचक मौतों का सीधा कारण बताते हैं. हालांकि मेयर सदाशिवन ने साइट का दौरा किया और ऑफिशियल फाइलों की जांच के बाद विस्तृत जांच का वादा किया, लेकिन लोगों को अभी भी शक है कि क्या जवाबदेही सही तरीके से तय होगी.

वलियांगडी, पलक्कड़ से लेकर कासरगोड तक मालाबार इलाके के छह जिलों के लिए एक जरूरी कमर्शियल हब है, फिर भी यह कई कमजोर इमारतों और कामचलाऊ शेड से भरा हुआ है.

वहीं मजदूरों ने बताया कि क्योंकि इमारत अधिकतर खाली दिख रही थी, इसलिए यह आराम करने की आम जगह थी, और इसकी खतरनाक हालत के बावजूद किसी भी अधिकारी ने कभी चेतावनी नहीं दी थी या अंदर आने पर रोक नहीं लगाई थी.

हादसे के बाद जोरदार राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कोझिकोड कॉर्पोरेशन तक मार्च निकाला.

भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रकाश बाबू ने मेयर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्पोरेशन के अधिकारी सैकड़ों असुरक्षित इमारतों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं. जैसे ही बचाव का काम खत्म हुआ, फोकस होने वाली सरकारी जांच पर आ गया है, और जनता एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट की मांग कर रही है जो इस रोकी जा सकने वाली मुसीबत के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाए नहीं.

