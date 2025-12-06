ETV Bharat / bharat

चंबा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, कच्चा घर टूटने से 20 से 25 लोग घायल

चंबा में शादी के दौरान कच्चा घर टूटने से कई घायल ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक शादी समारोह की खुशियां गम में बदल गई. चंबा जिले के चुराह के शावा गांव में एक शादी के दौरान अचानक कच्चा मकान टूटने से 20 से 25 महिलाएं घायल हो गईं. सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा भेजा गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. ग्राम पंचायत जांगड़ा के शावा गांव में शादी के दौरान कुछ महिलाएं पारम्परिक नृत्य कर रही थीं. तभी अचानक कच्चे मकान का पीलर टूटने से बीस से पच्चीस महिलाएं घर के अंदर गिर गई. हादसे में महिलाओं को गंभीर चोट आई हैं. हादसा दोपहर बाद करीब दो बजे का बताया जा रहा है. हादसे के बाद एंबुलेंस से सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है.