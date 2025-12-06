चंबा में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, कच्चा घर टूटने से 20 से 25 लोग घायल
चंबा के शावा गांव में शादी के दौरान कच्चा घर टूटने से कई महिलाएं घायल हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 4:29 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक शादी समारोह की खुशियां गम में बदल गई. चंबा जिले के चुराह के शावा गांव में एक शादी के दौरान अचानक कच्चा मकान टूटने से 20 से 25 महिलाएं घायल हो गईं. सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा भेजा गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.
ग्राम पंचायत जांगड़ा के शावा गांव में शादी के दौरान कुछ महिलाएं पारम्परिक नृत्य कर रही थीं. तभी अचानक कच्चे मकान का पीलर टूटने से बीस से पच्चीस महिलाएं घर के अंदर गिर गई. हादसे में महिलाओं को गंभीर चोट आई हैं. हादसा दोपहर बाद करीब दो बजे का बताया जा रहा है. हादसे के बाद एंबुलेंस से सभी घायलों को नागरिक अस्पताल तीसा ले जाया गया, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है.
एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने बताया, 'प्रशासन द्वारा टीम मौके पर भेज दी गई है. घायलों की स्थिति के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी. फिलहाल किसी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं आई है. बीस दे पच्चीस महिलाएं मकान टूटने से घर के अंदर दब गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया'.
वहीं, इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि छत पर लोक और पारंपरिक धुनों पर बड़ी संख्या में महिलाएं नाटी कर रही है. इस दौरान अचानक पास की मिट्टी से बने घर की छत टूटकर जमींदोज हो जाती है. इस दौरान घर टूटने से कई महिलाएं और पुरुष इसकी चपेट में आने से घायल हो जाते हैं. सभी ओर चीख पुकार मचने की आवाज सुनाई देने लगती है. दूसरे छत से यह वीडियो बनाने वाला शख्स भी शक्ते में आ जाता है और लोगों को जल्दी से पीछे हटने को कहता है.
ये भी पढ़ें: तीन साल में अवैध खनन के कुल 1108 मामले हुए दर्ज, इतने करोड़ का वसूला जुर्माना