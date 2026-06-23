ETV Bharat / bharat

देहरादून में भीषण सड़क हादसा, सिटी बस ने 6 लोगों को रौंदा, अस्पताल में किया भर्ती

Etv Bharat ( Etv Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर भीषण हादसा सामने आया है, यहां कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर के पास सिटी बस ने छह लोगों को रौंद दिया. घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है. साथ ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.