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देहरादून में भीषण सड़क हादसा, सिटी बस ने 6 लोगों को रौंदा, अस्पताल में किया भर्ती

देहरादून में सड़क हादसे में कई लोग गंभीर घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 23, 2026 at 12:49 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर भीषण हादसा सामने आया है, यहां कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर के पास सिटी बस ने छह लोगों को रौंद दिया. घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है. साथ ही सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस की टक्कर से छह से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए. हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और राहगीरों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायलों में दो मजूदर बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि समय पर एंबुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने घायलों को ई-रिक्शा और ऑटो में बैठाकर अस्पताल भेजा. दर्दनाक हादसे का मंजर देखकर आसपास मौजूद लोग भी सहम गए. हादसे के कारण क्षेत्र में काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

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