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हिमाचल के बंजार में खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर, 3 की मौत, 15 घायल, दो लोग लापता

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के सोझा में एक टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में घायल अब तक 18 लोगों का रेस्क्यू किया है. जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से दो लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, सैलानियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर जब जलोड़ी जोत से घूम कर वापस बंजार की ओर आ रहा था, तभी अचानक टेंपो ट्रैवलर का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरा. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में करीब 20 यात्री सवार थे, जो सभी दिल्ली के पर्यटक बताए जा रहे हैं. प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल बंजार पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इनमें से 8 लोग (6 पुरुष और 2 महिलाएं) अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

घायलों की सूची

घायलों में अनुपमा, क्रियान, फिजा, आयुषी, लियाकर, अनुराग, अरनव, मोहित शशि, मोहित, अमित, निकिता, दीनू, अलसी और दीपाली शामिल हैं. बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां सहित कई जनप्रतिनिधियों ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.