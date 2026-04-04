हिमाचल के बंजार में खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर, 3 की मौत, 15 घायल, दो लोग लापता
हिमाचल प्रदेश के बंजार में हुए सड़क हादसे में अब तक 15 लोगो को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 10:59 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जानकारी के अनुसार जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के सोझा में एक टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में घायल अब तक 18 लोगों का रेस्क्यू किया है. जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. जिला प्रशासन की ओर से दो लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है.
मिली जानकारी के अनुसार, सैलानियों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर जब जलोड़ी जोत से घूम कर वापस बंजार की ओर आ रहा था, तभी अचानक टेंपो ट्रैवलर का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरा. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में करीब 20 यात्री सवार थे, जो सभी दिल्ली के पर्यटक बताए जा रहे हैं. प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से अब तक 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है. घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल बंजार पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इनमें से 8 लोग (6 पुरुष और 2 महिलाएं) अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है.
घायलों की सूची
घायलों में अनुपमा, क्रियान, फिजा, आयुषी, लियाकर, अनुराग, अरनव, मोहित शशि, मोहित, अमित, निकिता, दीनू, अलसी और दीपाली शामिल हैं. बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी, एपीएमसी अध्यक्ष राम सिंह मियां सहित कई जनप्रतिनिधियों ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
तहसीलदार बंजार नीरज शर्मा ने बताया, 'प्रशासन ने अभी तक 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है. जिसमें तीन लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल भेज गया है. घायल लोगों से उन्हें जानकारी मिली कि इस टेंपो ट्रैवलर में करीब 20 लोग सवार थे. ऐसे में दो लोग अभी भी लापता चल रहे हैं. रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है'.
उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस द्वारा अस्पताल में घायलों के बयान भी लिए जाएंगे. वहीं, पुलिस दुर्घटना के पीछे के कारणों की भी छानबीन की जाएगी. फिलहाल घायलो का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. वहीं, 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है.
लोगों ने सड़क की हालत पर जताई चिंता
वहीं स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे-305 की खराब स्थिति को हादसे का बड़ा कारण बताया है. लोगों का कहना है कि यह सड़क अब लगातार हादसों का कारण बन रही है और पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है. उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क की हालत तुरंत सुधारी जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके.
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