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मदुरै में CM विजय के कार्यक्रम में 15 लोग बेहोश हुए, अफरा-तफरी मची

मदुरै में CM विजय के कार्यक्रम में 15 लोग बेहोश हुए, अफरा-तफरी का माहौल ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): मदुरै में सोमवार को मुख्यमंत्री विजय के एक कार्यक्रम के दौरान 15 से अधिक लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया है कि ये लोग तीन घंटे तक धूप में खड़े रहे और मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनमें धक्का-मुक्की हो गई.