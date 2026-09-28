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मदुरै में CM विजय के कार्यक्रम में 15 लोग बेहोश हुए, अफरा-तफरी मची

मुख्यमंत्री विजय गोल्ड रिंग स्कीम लॉन्च करने के लिए मदुरै के दौरे पर थे. सरकारी राजाजी हॉस्पिटल में कार्यक्रम के दौरान यह घटना हुई.

Several People Including Women And Children Faint At CM Vijay's Event In Madurai, Tamil Nadu
मदुरै में CM विजय के कार्यक्रम में 15 लोग बेहोश हुए, अफरा-तफरी का माहौल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 5:50 PM IST

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मदुरै (तमिलनाडु): मदुरै में सोमवार को मुख्यमंत्री विजय के एक कार्यक्रम के दौरान 15 से अधिक लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया है कि ये लोग तीन घंटे तक धूप में खड़े रहे और मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनमें धक्का-मुक्की हो गई.

मुख्यमंत्री विजय सोमवार को 'ताई मामन गोल्ड रिंग' स्कीम लॉन्च करने के लिए मदुरै के दौरे पर थे. इस स्कीम का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने सरकारी राजाजी हॉस्पिटल में पात्र बच्चों को सोने की अंगूठी पहचनाई. इस कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के सामने इकट्ठा हुए थे, जिसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे.

अस्पताल वाली सड़क के दोनों तरफ दो स्तरीय बाड़, बांस के बैरियर और लोहे के बैरियर लगाए गए थे.

सूत्रों ने बताया कि भीड़ को तेज गर्मी और बिना पानी के तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

जैसे ही मुख्यमंत्री विजय पहुंचे और अस्पताल में दाखिल हुए, एक के बाद एक 15 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए. बच्चे, महिलाएं और बड़े एक-एक करके बेहोश होने लगे, मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया.

बेहोश हुए लोगों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा वाहन अस्पताल के सामने सड़क के बीच में खड़े थे, जिससे इमरजेंसी इलाज के लिए एम्बुलेंस का अस्पताल पहुंचना नामुमकिन हो गया.

हालांकि, उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसवालों ने बैरिकेड वाले एरिया में बेहोश हुए लोगों को पानी दिया, फर्स्ट एड दिया और उन्हें दिलासा दिया.

इस घटना से अस्पताल के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.

तमिलनाडु सरकार की 'ताई मामन गोल्ड रिंग' स्कीम के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों को 1 ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज, कानून मंत्री निर्मल कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री विश्वनाथ, जिला कलेक्टर निशांत कृष्ण, विधायक कार्तिकेयन, कल्लानी, करुप्पैया और अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें- फ्री गोल्ड रिंग स्कीम: CM विजय ने बच्चों को पहनाई सोने की अंगूठी, जानें कौन होगा पात्र

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