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पूरे परिवार समेत बिहार के बड़े कारोबारी की दर्दनाक मौत, इंदौर अग्निकांड से सहमा किशनगंज

इंदौर में किशनगंज का एक पूरा परिवार खत्म हो गया. 6 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है. पढ़ें

Kishanganj family death
किशनगंज के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 12:43 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज के छह लोगों की मध्यप्रदेश के इंदौर में जिंदा जलकर मौत हो गई है. हादसा बुधवार की अहले सुबह करीब 3-4 बजे के बीच हुआ है, जहां तिलक नगर थाना क्षेत्र के बृजेश्वरी एनक्लेव में भीषण अग्निकांड में बिहार के एक पूरे परिवार की जिंदा जलकर मौत हो गई है.

किशनगंज के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत: जानकारी के अनुसार एक इलेक्ट्रिक कार घर के बाहर चार्जिंग पर लगी हुई थी. इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में एक बड़े कॉस्मेटिक कारोबारी समेत कुल 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है. इनमें से 6 लोग बिहार के रहने वाले थे. वहीं तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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विजय सेठिया की पत्नी और बेटी की भी मौत (ETV Bharat)

कैंसर का इलाज कराने आए थे बेटी के घर: बताया जाता है कि किशनगंज में 20 साल से विजय सेठिया अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहे थे. उन्हें कैंसर था और इलाज के लिए इंदौर बेटी के घर गए थे. स्थानीय निवासी बिजली देवी बताती हैं कि "विजय सेठिया को जबड़े में कैंसर था, इसलिए वह ऑपरेशन कराने परिवार के साथ बेटी और दामाद के घर इंदौर गए हुए थे."

"विजय सेठिया अपने परिवार के साथ इलाज कराने के लिए इंदौर गए थे, लेकिन वहां भीषण अग्निकांड में उनकी पत्नी, बेटी, बहन और बहनोई समेत उनकी मौत हो गई है."- सौरभ, मृतक के पड़ोसी

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अग्निकांड में दोनों बच्चों की मौत (ETV Bharat)

पड़ोसी सौरभ ने आगे बताया कि विज. सेठिया की किशनगंज में दो दुकानें हैं. वह इन दिनों एक नया घर भी बनवा रहे थे. सौरभ का कहना है कि कुछ दिन पहले ही वह इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर उनके घर गए थे.

मृतकों के नाम: किशनगंज के एक ही परिवार के छह लोगों की मौत से पूरा इलाके के लोग गहरे सदमे में हैं. मृतकों में किशनगंज निवासी कॉस्मेटिक कारोबारी विजय सेठिया (65), सुमन (60), मनोज (65), सिमरन (30), छोटू सेठिया (22) और राशि सेठिया (12) शामिल हैं. सभी किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे.

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किशनगंज के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत (ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर का बयान: इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष ने बताया कि घटना की सूचना सुबह 4 बजे मिली थी. जांच में सामने आया है कि लगभग 3 बजे बृजश्वेरी एनक्लेव में रहने वाले पुगलिया परिवार में कोई आयोजन था. घर पर 8-10 लोग मौजूद थे. इस दौरान घर के नीचे खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान आग लग गई, जिससे स्थिति भयावह हो गई. आग इतनी भयानक थी कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला.

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किशनगंज में मौत की खबर से कोहराम (ETV Bharat)

"आग बिल्डिंग तक पहुच गई और घर पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गई. जांच के दौरान एक फ्लोर में 6 कैज्युल्टी पाई गईं. एक और व्यक्ति की मौत हुई है. कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है."- संतोष,पुलिस कमिश्नर, इंदौर

20 दिन पहले माउथ कैंसर का हुआ था ऑपरेशन: मृतक विजय सेठिया की बहू प्रियंका सेठिया ने बताया कि उनके ससुर और सास करीब 20 दिन पहले इंदौर कैंसर के इलाज के लिए गए थे, जहां कोकिला बेन अस्पताल में उनके ससुर का माउथ कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उनके ससुर और सास इंदौर स्थित उनके छोटी बुआ सुनीता पुगलिया के घर रह रहे थे.

"कैंसर के ऑपरेशन के बाद ससुर का रेडिएशन का इलाज चल रहा था. मंगलवार को भी ससुर को तीसरा रेडिएशन अस्पताल में दिया गया था. वहीं 3 दिन पहले मेरी छोटी ननद, अपने दो बच्चों और भतीजे के साथ अपने पिता को देखने किशनगंज से इंदौर ट्रेन से गई थी और चारों मंगलवार की सुबह इंदौर पहुंचे थे."- प्रियंका सेठिया,विजय सेठिया की बहू

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कई सिलेंडरों में ब्लास्ट (ETV Bharat)

3 दिन पहले बेटी अपने बच्चों को लेकर पहुंची थी इंदौर: मृतक की बहू प्रियंका सेठिया ने बताया बुधवार की सुबह नींद से उठने के बाद कोलकाता से उनके रिश्तेदार ने फोन कर घटना की जानकारी दी. घटना की खबर मिलते ही विजय सेठिया के पुत्र विकास सेठिया और कई रिश्तेदार किशनगंज से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं.

3 दिन पूर्व किशनगंज से इंदौर गई छोटी बेटी रुचिका की बेटी राशि जैन क्लास 5 व बेटा तनय क्लास 1 में पढ़ता था. बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते थे, जबकि विजय सेठिया का भतीजा कार्तिक सेठिया बाल मंदिर स्कूल में क्लास 10 में पढ़ता था.

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