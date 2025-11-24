उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, कुंजापुरी के पास खाई में गिरी बस, पांच लोगों की मौत
उत्तराखंड के टिहरी जिले में गुजरात और दिल्ली के श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरने की सूचना मिली है.
टिहरी गढ़वाल: उत्तराखंड के टिहरी जिले में बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि कुंजापुरी के पास गुजरात के श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई. 20 लोग घायल बताए जा रहे है, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार इस हादसे में पांच लोगों के मरने की सूचना है. मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है. बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी लोग गुजरात और दिल्ली के है, जो कुंजापुरी दर्शन करने गए थे. वहीं से लौटते समय ये हादसा हो गया.
ऋषिकेश से कुंजापुरी की दूरी करीब 23 किमी है. फिलहाल जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बस में 25 लोग सवार थे. बस हिंडोलाखाल के पास करीब 70 मीटर गहरी खाई में गिरी है. सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी के निर्देशानुसार पोस्ट ढालवाला, पोस्ट कोटि कॉलोनी व SDRF वाहिनी मुख्यालय से SDRF की कुल पांच टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की जा चुकी है. एएसपी जेआर जोशी टिहरी गढ़वाल ने हादसे में पांच लोगों के मरने की पुष्टि की है.
सोमवार को ऋषिकेश से बस में 28 यात्री कुंजापुरी मंदिर पहुंचे थे. इस बस के साथ ही एक दूसरी बस में भी यात्री कुंजापुरी मंदिर में मां के दर्शनों के लिए गए थे. बताया जा रहा है कि ये यात्री मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे. वापसी में बस संख्या यूके14पीए1769 में 28 में से 18 यात्री बस में बैठ गए थे, और लोग भी बैठने वाले थे. मगर जैसे ही चालक ने गाड़ी स्टार्ट की, वैसे ही बस अनियंत्रित होकर 80 से 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में 4 महिलाएं और 1 पुरुष की मौके पर मौत हो गई. 13 घायलों को सुमन अस्पताल नरेंद्र नगर भर्ती कर दिया गया है. जबकि दो गंभीर हालत में ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते हीतहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल, पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र सिंह भंडारी व थाना प्रभारी संजय मिश्रा तुरंत मौके पर पहुंचे थे.
हादसे में घायलों को जिला प्रशासन और SDRF द्वारा नजदीकी अस्पताल भेजा…
कुछ यात्री गुजरात और कुछ दिल्ली के बताए जा रहे हैं, अभी पुलिस जांच कर रही है. हादसे के बाद कुछ लोग इधर-उधर छिटक गए हैं.
-एएसपी जेआर जोशी, टिहरी गढ़वाल-
देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के पास ही मुनीकिरेती में कुछ लोग आश्रम में रुके हुए थे. वहीं लोग आज टिहरी जिले में नरेंद्रनगर के पास कुंजापुरी मंदिर में दर्शन करने गए थे. वहीं से लौटेते समय ये हादसा हुआ.
प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बस के ब्रेक में कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद ही बस बेकाबू होकर खाई में गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हो गई थी. इस हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है. वहीं हादसे में 20 लोग घायल है. घायलों को नजदीक के हॉस्पिटल में भेज दिया गया है. घायलों में दो से तीन की हालात नाजुक बताई जा रही है. सभी का रेस्क्यू कर लिया गया है.
-अजय सिंह, देहरादून एसएसपी-
टिहरी बस हादसे पर CMO टिहरी श्याम विजय ने कहा कि बस में कुल 18 लोग सवार थे. पांच लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य घायल हो गए हैं. घायल यात्रियों में से तीन को AIIMS ऋषिकेश रेफर किया गया है, और 10 को इलाज के लिए नरेंद्र नगर अस्पताल भेजा गया है.
इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि सभी श्रद्धालु मुनि की रेती स्थित दयानंद आश्रम में चल रहे एक सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे. आज सुबह 28 श्रद्धालु बस में सवार होकर कुंजापुरी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे. दर्शन कर वापस लौटते वक्त मंदिर के पास ही बस अनियंत्रित हुई और खाई में जा गिरी. बस अनियंत्रित कैसे हुई यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा.
सीएम धामी ने जताया दुःख:
टिहरी के नरेंद्रनगर कुंजापुरी मंदिर के समीप हुई बस दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुःखद है.य ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों को श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. हादसे में घायलों को जिला प्रशासन और SDRF द्वारा नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है. साथ ही गंभीर रूप से घायलों को AIIMS ऋषिकेश रेफर किया गया है. इस सम्बन्ध में निरंतर स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में हूं. ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड-
