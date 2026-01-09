ETV Bharat / bharat

हिमाचल में खाई में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, कई घायल, राहत और बचाव कार्य जारी

सिरमौर में निजी बस खाई में गिरी ( ETV Bharat )

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार एक प्राइवेट बस कुपवी से शिमला की ओर जा रही थी. हादसा उस समय हुआ जब बस हरिपुरधार बाजार से शिमला की दिशा में बस 100 से 200 मीटर आगे बढ़ी ही थी. इसी दौरान ड्राइवर ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां श्री रेणुका जी विधानसभा के हरिपुरधार के पास शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक निजी बस (जीत कोच) गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान का कार्य अभी जारी है. जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल है.

बस हादसे में कई लोग घायल (ETV Bharat)

बस में सवार थे 40 यात्री

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुई बस में करीब 40 के करीब यात्री सवार थे. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सिरमौर एन.एस. नेगी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

हादसे में 9 लोगों की मौत

सिरमौर एसपी एन.एस नेगी ने बताया, 'बस एक्सीडेंट में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. संगड़ाह, राजगढ़ और ददाहू से पुलिस एवं राहत दलों को मौके पर भेजा गया है. घटनास्थल पर बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है'.

बस हादसे में कई लोगों की मौत (ETV Bharat)

बस दुर्घटना पर सीएम सुक्खू ने जताया शोक

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और घायलों के उपचार के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है.

राहत और बचाव कार्य जारी (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

वहीं, इस हादसे पर रेणुका जी से विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने गहरा दुख जताया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 'अभी-अभी एक अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि हरिपुरधार में जीत कोच बस का एक गंभीर सड़क हादसा हो गया है. यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और इससे हम सभी व्यथित हैं ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले. इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ पीड़ितों के साथ खड़ा है'.

विनय कुमार ने कहा, मेरी हरिपुरधार जोन के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विनम्र अपील है कि वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत एवं बचाव कार्य में पूरा सहयोग करें. इस कठिन घड़ी में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व है.

