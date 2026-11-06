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खूंटी में दिल दहला देने वाले हादसे में सात लोगों की मौत, स्कूटी सवार को बचाने पहुंचे लोगों को ट्रेलर ने कुचला, तीन बच्चों की भी गई जान

खूंटी में सड़क हादसे में लोगों की मौत ( Etv Bharat )

हादसे में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.