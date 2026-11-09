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हजारीबाग के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 12 से अधिक घायल

शव लदा दुर्घटनाग्रस्त सवारी वाहन ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के चौपारण थाना अंतर्गत हथिया बाबा मोड़ के निकट दनुआ घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई. पूरा परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए बनारस जा रहा था, इसी दौरान घटना घटी है. यह हादसा सोमवार सुबह करीब 11 बजे महानेटांड के समीप हुई. जब सड़क किनारे खड़ी सवारी गाड़ी को पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में पांच लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.