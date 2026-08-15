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लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, कई घायल

लातेहार: झारखंड के लातेहार जिले में एक कंटेनर और ऑटो की टक्कर में छह लोगों की मौत की खबर है. यह हादसा चंदवा थाना इलाके में चंदवा-चापी-लोहरदगा रोड पर हुआ.

जानकारी के मुताबिक, दोनों गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर हुई, जिसमें ऑटो में सवार छह लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सभी मृतक एक ही परिवार के थे. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत कार्य कर रही है. लातेहार डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सड़क हादसे में लोगों की मौत की खबर है.

लातेहार में भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

जानकारी के अनुसार, लातेहार सदर थाना इलाके के सासंग गांव के कुछ लोग ऑटो से लोहरदगा जा रहे थे. डेढ़टंगवा घाटी से गुजरते समय, ऑटो की टक्कर सामने से आ रहे कंटेनर से हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो कंटेनर के नीचे दब गया.

बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लगभग छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

लातेहार के डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मौत हुई है. वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, साथ ही कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.