हिमाचल के सिरमौर में भीषण अग्निकांड, मकान में आग लगने से तीन बच्चों समेत 6 लोगों की मौत

हिमाचल के सिरमौर जिले में भीषण आग लगने से मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदल गई हैं.

Fire Broke Out in Sirmaur Himachal
हिमाचल के सिरमौर में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 10:19 AM IST

Updated : January 15, 2026 at 11:47 AM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भीषण अग्निकांड से क्षेत्र में मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदल गई हैं. सिरमौर जिले के संगड़ाह उपमंडल की नौहराधार के तलांगना गांव में बुधवार देर रात भीषण अग्निकांड हुआ है. यहां एक मकान में आग लगने से तीन बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है.

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अग्निकांड की पुष्टि करते हुए कहा है कि, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति झुलसा है, जिसे अस्पताल भेजा गया है. डीसी भी नाहन से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं.

मृतकों की सूची

इस भीषण अग्निकांड में तीन बच्चों समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है. हादसे में एक व्यक्ति घायल है. पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर ली है. पुलिस के अनुसार देर रात मकान में 7 लोग सो रहे थे. हादसे में जिन लोगों की जान गई है, प्रशासन ने उनकी सूची जारी है. पुलिस के अनुसार शव बहुत अधिक जल गए हैं, इसलिए पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है.

Fire Broke Out in Sirmaur Himachal
अग्निकांड में एक व्यक्ति घायल (ETV Bharat)
  1. नरेश S/O दुर्गा सिंह R/O टपरोली तहसील राजगढ़
  2. तृप्ता W/O नरेश R/O टपरोली तहसील राजगढ़
  3. कविता W/o लोकेंद्र R/O खुमड़ा तहसील चौपाल
  4. सारिका D/O लोकेंद्र R/O खुमड़ा तहसील चौपाल
  5. कृतिका D/O लोकेंद्र R/O खुमड़ा तहसील चौपाल
  6. कृतिक S/O लोकेंद्र R/O खुमड़ा तहसील चौपाल

भीषण अग्निकांड से मातम में बदली खुशियां

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले में भीषण अग्निकांड में गहरा दुख व्यक्त किया है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "सिरमौर ज़िला के श्री रेणुका जी विधान सभा क्षेत्र के नौहराधार क्षेत्र के ग्राम पंचायत घडुरी के गांव तलांगना में बीती रात भीषण आगजनी की घटना अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुखद हादसे में छह लोगों की असमय मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. इस कठिन घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों से आग्रह कि प्रभावितों की हर संभव सहयोग करे. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें."

सिरमौर में भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की मौत

वहीं, अग्निकांड पर श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "हमारे श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत घंडूरी के गांव तलांगना में बीती रात भीषण आग लगने से 6 लोगों की मृत्यु की खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित है. इस पीड़ादायक घटना में आहत परिवारजनों को भगवान सहनशक्ति प्रदान करें तथा दिवंगत आत्माओं को शांति दें. मैंने प्रशासन को आगजनी की घटना की तुरंत जांच करने तथा पीड़ित परिवार को हर संभव प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं."

अग्निकांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने लिखा है, "मैं स्वयं अभी दिल्ली से आज ही घटना स्थल के लिए रवाना हो गया हूँ तथा पीड़ित लोगों से मिलने आज ही तलांगना पहुंचूंगा. इसके साथ ही सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि सर्दी के मौसम में हम लोग जो आग या अंगीठी जलाते हैं, उसे सोने से पहले अवश्य बुझा दें और गैस सिलेंडर को बंद करें, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं दोबारा न हों. ॐ शांति! ॐ शांति! ॐ शांति!"

List of deceased in fire Incident
मृतकों की सूची (Sirmaur Police)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया दुख

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने श्री रेणुका जी के घंडूरी गांव में अग्निकांड में पर दुख जताया है. राजीव बिंदल ने भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए गहरा दुख जताया है. उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, "सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी क्षेत्र के ग्राम पंचायत घडुरी के गांव तलांगना में बीती रात भीषण आगजनी में 6 लोगों की दुखद मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. इस दुःखद घटना में पीड़ित एवं आहत परिवार के प्रति हम गहरी संवेदनाये व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं. हम सरकार और प्रशासन से पीड़ितों को हर संभव मदद और सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह भी करते हैं. ॐ शांति..."

Last Updated : January 15, 2026 at 11:47 AM IST

SIRMAUR FIRE INCIDENT
FIVE PEOPLE DIED IN SIRMAUR
MAKAR SANKRANTI FIRE INCIDENT
हिमाचल का सिरमौर में अग्निकांड
FIRE BROKE OUT IN SIRMAUR HIMACHAL

संपादक की पसंद

