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बिहार में जहरीली शराब से 5 की मौत के बाद हाहाकार, 15 गंभीर, 6 के आंखों की रोशनी गई

मोतिहारी में जहरीली शराब से 5 मौतें हो गईं. 15 की हालत गंभीर हैं, जबकि 6 के आंखों की रोशनी चली गई..पढ़ें-

जहरीली शराब से 5 की मौत
जहरीली शराब से 5 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 5:43 PM IST

9 Min Read
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मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपा दिया. रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुए इस शराबकांड में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है. सभी मरीजों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिसमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है.

जहरीली शराब से 5 की मौत : मोतिहारी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही मोतिहारी पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है. यह घटना राज्य में शराबबंदी कानून की पोल खोल रही है. अभी तक जहरीली शराब से चार मौतों की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है. एसएचओ को सस्पेंड किया गया है और चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बिहार में शराबबंदी की खुली पोल (ETV Bharat)

''अभी तक 4 की मौत हुई है. तीन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. एक ने सुबह-सुबह दाह संस्कार कर दिया था इसलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका. एक का पोस्टमार्टम कराकर रात में ही परिजनों को सौंप दिया गया था. परिजनों के एफआईआर के आधार पर कुल 12 गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है. एक चौकीदार को भी डिटेन किया गया है.''- एसडीपीओ

'पकड़ी गई तस्करों की चेन' : एसडीपीओ ने कहा कि चौकीदार का मामला संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है. अगर उसकी संलिप्तता होगी तो हम लोग जेल भेजेंगे. पुलिस के मुताबिक कुल 11 लोगों की हालत गंभीर है इसके अलावा 7 ऐसे लोग हैं जो प्राथमिक इलाज के बाद घर चले गए हैं. एसडीपीओ ने दावा कि इस मामले में पुलिस की टीम ने तस्करों की चेन को पकड़ लिया है. 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. जांच में और नाम आएंगे तो आगे कार्रवाई करेंगे. जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदा था उसकी भी अरेस्टिंग हो गई है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो कहां से इस खेप को लाए थे.

मरने वाले लोगों के नाम : पहली मौत गुरुवार सुबह तुरकौलिया थाना क्षेत्र के फुलवा घाट निवासी चंदू कुमार (28 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई. परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे शुरुआत में मामला छिपा रहा. शराब से मौत का खुलासा तब हुआ जब रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा निवासी लोहा ठाकुर की हालत बिगड़ी. उनकी आंखों की रोशनी अचानक कम हो गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए मदन राज नर्सिंग होम ले गए, जहां उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्होंने शाम को शराब पी थी. डॉक्टरों ने तुरंत जहरीली शराब का शक जताया और पुलिस को सूचना दी.

5 मृतकों में कौन-कौन? : इसके बाद सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. गुरुवार रात को शंकर सरैया परसैया निवासी प्रमोद यादव (30 वर्ष) की मौत हो गई. शुक्रवार सुबह परीक्षण मांझी (46 वर्ष) और हीरालाल भगत (हरदिया निवासी) की जान चली गई. दोपहर 1 बजे बालगंगा के संपत साह (40 वर्ष) ने मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मृतकों में चंदू कुमार (28 वर्ष, फुलवा घाट), प्रमोद यादव (30 वर्ष, शंकर सरैया परसैया), परीक्षण मांझी (26 वर्ष, शंकर सरैया परसैया), हीरालाल भगत (हरदिया) और संपत साह (40 वर्ष, बालगंगा) शामिल हैं.

गंभीर लोगों का चल रहा इलाज
गंभीर लोगों का चल रहा इलाज (ETV Bharat)

15 गंभीर, 6 की गई आंखों की रोशनी : मृतकों के अलावा 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. इनमें से 6 की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई है, जो जहरीली शराब के मिथाइल अल्कोहल के प्रभाव को दर्शाता है. सभी का इलाज मोतिहारी के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है—मदन राज नर्सिंग होम, SKMCH मुजफ्फरपुर और स्थानीय सदर अस्पताल. दो मरीजों की हालत सबसे नाजुक बताई जा रही है, जहां वेंटिलेटर पर रखा गया है. डॉक्टरों के अनुसार, जहरीली शराब में मिलावटी मिथाइल अल्कोहल से कोमा, अंधापन और फेफड़ों की खराबी जैसी जटिलताएं हो रही हैं. इलाज में एंटीडोट और डायलिसिस का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में रिकवरी मुश्किल है.

SHO सस्पेंड, चौकीदार गिरफ्तार : शराबकांड के खुलासे के बाद पूर्वी चंपारण के एसपी ने त्वरित कार्रवाई की. तुरकौलिया SHO उमाशंकर मांझी को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया. वहीं, रघुनाथपुर चौकीदार भरत राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने तुरकौलिया और रघुनाथपुर थानों में हत्या का केस दर्ज किया है. ये केस मृतक प्रमोद यादव और हीरालाल भगत के परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुए हैं.

बिहार में शराबबंदी की खुली पोल : बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला अब सियासी मुद्दा भी बन चुका है. तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया और उन्होंने मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों पर चिंता जताई. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 1300 से ज्यादा मौतें हो चुकीं हैं. खुलेआम जहरीली शराब बनाई जा रही है और घर-घर सप्लाई हो रही है. इसकी कीमत गरीब लोग अपनी जान देकर कीमत चुका रहे हैं.

''यह बेहद दुखद और चिंताजनक घटना. शराबबंदी पूरी तरह विफल. 1300 से ज्यादा मौतें हो चुकीं. खुलेआम बन रही जहरीली शराब. घर-घर हो रही सप्लाई. गरीब लोग जान देकर कीमत चुका रहे.''- तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष, बिहार विधानसभा

'मौतों से सरकार गंभीर' : इधर, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीरता से काम कर रही है. सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है और प्रशासन अपना काम कर रहा है. शराब पीने से मौत पर जांच की जाएगी.

गंभीर लोगों का चल रहा इलाज
जहरीली शराब की चपेट में आए ग्रामीण का इलाज (ETV Bharat)

"सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है. एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, और घटना की जांच की जाएगी."- विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

'स्थाई समाधान पर चर्चा जरूरी' : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि अभी वक्त प्रशासन की विफलता का नहीं है बल्कि ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने का है. उनकी गिरफ्तारी अत्यंत ही आवश्यक है. मौतों का होना काफी गंभीर है इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए चर्चा आवश्यक है.

"यह प्रशासन या सरकार की विफलता की बात नहीं है. ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ना अत्यंत आवश्यक है. जब भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है. हालांकि, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए चर्चा की आवश्यकता है."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री

मांझी की नसीहत : शराबबंदी के खिलाफ बोलने वाले मांझी के सुर थोड़ा बदले दिखाई दे रहे हैं. मोतिहारी शराब कांड और नालंदा घटना पर जीतनराम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि सभी को शराबबंदी सफल करने के लिए सतर्क रहना पड़ेगा. मांझी ने शराबबंदी की सफलता को पदाधिकारियों की अहम जिम्मेदारी बताया.

''शराबबंदी सफल करने के लिए सभी को सतर्क रहना होगा. इसमें पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अहम है.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

बुधवार को उजागर हुआ मामला : राजनीतिक घमासान जारी है साथ ही पुलिस भी लगातार काम कर रही है. मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालगंगा गांव से शुरू हुआ, जो अब आसपास के इलाकों में फैल चुका है. मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम को दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों—तुरकौलिया और रघुनाथपुर—में लोगों ने संदिग्ध शराब का सेवन किया. इसके कुछ घंटों बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी. लक्षणों में उल्टी, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ और आंखों की रोशनी कम होना शामिल था.

पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन : पुलिस टीमों ने गांवों में छापेमारी शुरू कर दी है. संदिग्ध शराब के स्रोत की तलाश में कई घरों की तलाशी ली गई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि अवैध शराब तस्करों ने मिथाइल अल्कोहल मिलाकर शराब बेची थी. मुख्य आरोपी अभी फरार हैं, लेकिन रेड बढ़ा दी गई है. एसपी ने कहा, "सख्त कार्रवाई होगी, शराब माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे."

पीड़ित परिवार शोक में डूबे : परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. संपत साह के परिवार ने बताया, "वह मजदूर थे, शाम को थोड़ी शराब पी ली. सुबह आंखें बंद, अब चले गए." लोहा ठाकुर के भाई बोले, "आंखें चली गईं, अब क्या होगा?" गांव में दहशत फैल गई है. स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से सावधानी बरतने को कहा है.

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