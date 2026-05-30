ETV Bharat / bharat

अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव लेकर आ रहा एम्बुलेंस गहरी खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल

उत्तराखंड के चमोली में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो घई, जबकि तीन लोग गंभीर घायल हो गए.

CHAMOLI ROAD ACCIDENT
चमोली सड़क हादसा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 30, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन सड़क हादसे में लोग जान गंवा रहे हैं. वहीं चमोली जिले के देवाल विकासखंड के दूरस्थ ल्वाणी गांव के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया. यहां एक एम्बुलेंस गहरी खाई में गिर गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं घटना में तीन लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वहीं घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लगाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में छह लोग सवार थे. वहीं दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें एयर लिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जा सकता है.

हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों की आंखों में अपनों को खोने का दर्द साफ दिखाई दिया. बताया जा रहा है कि निजी एम्बुलेंस देर रात देहरादून से लोहाजंग के लिए निकला था, जो ल्वाणी गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में छह लोग सवार बताए जा रहे हैं, वहीं सभी ग्रामीण बांक गांव के रहने वाले बताए जा रहें हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस और DDRF की टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया. दुर्घटना में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. थराली थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसा शनिवार सुबह तड़के हुआ. वाहन देहरादून से लोहाजंग की ओर जा रहा था. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है, जबकि तीन घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

वहीं क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टम्टा ने बताया कि गंभीर घायलों की स्थिति को देखते हुए सुबह ही सीएमओ चमोली से वार्ता की गई है. उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर उपचार के लिए एयर एंबुलेंस के माध्यम से जल्द हायर सेंटर भेजने की तैयारी की जा रही है, ताकि समय पर उचित इलाज मिल सके.

जानकारी के अनुसार ग्राम बांक, लोहाजंग निवासी बलबीर सिंह अपने पारिवारिक सदस्य स्वर्गीय भजन सिंह पुत्र प्रेम सिंह जिनका देहरादून में उपचार के दौरान निधन हो गया था और उसके पार्थिव शरीर को निजी एम्बुलेंस के माध्यम से गांव ला रहे थे. वहीं बलबीर सिंह स्वयं वाहन संख्या UK07D-2979 (ईको वैन) से अपने परिजनों के साथ देहरादून से ग्राम बांक, लोहाजंग अंतिम संस्कार के लिए लौट रहे थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक को संभवतः नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया.

दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के नाम

  • कविता देवी (उम्र 32 वर्ष) पत्नी खुशाल सिंह
  • मयंक सिंह (उम्र 08 वर्ष) पुत्र खुशाल सिंह
  • रोशनी (उम्र 18 वर्ष) पुत्री लक्ष्मण सिंह

दुर्घटना में मृतकों के नाम

  • बलबीर सिंह (उम्र 52 वर्ष) पुत्र स्व. नारायण सिंह, निवासी ग्राम बांक लोहाजंग
  • शांति देवी (उम्र 48 वर्ष) पत्नी स्व. बलबीर सिंह
  • आंशु बिष्ट (उम्र 18 वर्ष) पुत्र बलबीर सिंह

पढ़ें-

TAGGED:

CHAMOLI ROAD ACCIDENT
CHAMOLI LATEST NEWS
चमोली सड़क हादसा मौत
चमोली सड़क हादसा
CHAMOLI ROAD ACCIDENT DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.