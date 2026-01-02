ETV Bharat / bharat

साहिबगंज में दर्दनाक हादसा, दो वाहनों की भिड़ंत में 4 की मौत

साहिबगंज: ऑटो और टैंकर की भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. हादसा बरहेट-बरहड़वा मुख्य पथ पर छोटा रांगा डांड़ पुल मोड़ के पास हुआ है. घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है.

बता दें कि बरहेट-बरहड़वा मुख्य पथ पर छोटा रांगा डांड़ पुल मोड़ ऑटो और तेल टेंकर में भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ है. ऑटो यात्री को लेकर बरहेट से बरहड़वा की तरफ जा रहा था. तेज रफ्तार से आ रहे तेल टैंकर से आमने सामने भीषण टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. 5 जख्मी हैं. सभी का इलाज इलाज अलग-अलग जगहों पर चल रहा है.

मृतकों में रांगा थाना क्षेत्र के बड़ा रांगा गांव का 40 वर्षीय समरा साह, घटियारी की 30 वर्षीय रंदनी सोरेन, डाहूजोर की छह वर्षीय शांति हेम्ब्रम और ऑटो चालक बरहड़वा थाना क्षेत्र का बिशनपुर निवासी 34 वर्षीय अमल दत्ता शामिल है. वहीं घायलों में डाहूजोर निवासी 8 वर्षीय सगुन हांसदा और 8 वर्षीय नेहा मुर्मू, बड़ा रांगा निवासी 35 वर्षीय भोला साहा, अठगावां निवासी तालामय हेम्ब्रम और आठ वर्षीय बाबूराम शामिल हैं. घायलों की हालत नाजुक है.

बताया जा रहा है कि ऑटो बरहेट से बरहड़वा जा रहा था, जबकि तेल टैंकर बरहड़वा से तेल खाली कर बरहेट की ओर जा रहा था तभी यह घटना हुई. सभी यात्री डहुआजोड़ चौक पर उतरने वाले थे लेकिन उससे पूर्व ही हादसा हो गया. मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ सकती है.

घटना के बाद इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने रांगा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतना में तोड़फोड़ भी की. बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने घटना स्थल पर पहुंच मोर्चा को संभाला. बरहड़वा व रांगा थाने की पुलिस को भेजा गया. अस्पातल की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जुटे हुए हैं. पुलिस शवों को पाेस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया है.

सीएस रामदेव पासवान भी पतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच मोर्चा संभाले हुए हैं. सीएस ने बताया कि पुलिस की मदद से स्थिति को काबू में कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि उन्हें तीन लोगों के मरने की जानकारी है. घायलों का इलाज चल रहा है.