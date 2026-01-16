ETV Bharat / bharat

दर्दनाक हादसा: शादी समारोह से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, चित्तौड़गढ़ में ट्रेलर-कार टक्कर में पति-पत्नी समेत चार की मौत

कार सवार उदयपुर से एक विवाह समारोह में शामिल होकर चित्तौड़गढ़ लौट रहे थे. चित्तौड़गढ़ के नरधारी के पास हादसा हो गया.

Road Accident In Chittorgarh
चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा (ETV Bharat Chittorgarh)
January 16, 2026

चित्तौड़गढ़: जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित नरधारी के पास उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इसमें में पति-पत्नी सहित चार लोगों की मौत हो गई. उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आ रही एक कार नरधारी गांव के पास सड़क पर आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई. इस दौरान वह सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. कार में सवार आठ वर्ष के एक बालक की जान बच गई, उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. कार में सवार सभी लोग उदयपुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे और चित्तौड़गढ़ वापस लौटने के दौरान यह हादसा हो गया.

भदेसर के पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि हादसा रात करीब दो बजे हुआ. सूचना मिलते ही भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहां जांच में पता चला कि एक कार चित्तौड़गढ़-उदयपुर लेन पर एक ट्रेलर से जा घुसी थी. कार में चार-पांच लोग सवार थे, जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे. इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी के पास एक मवेशी को बचाने के चक्कर में कार चालक ने जब ब्रेक लगाया, तो कार संतुलन खो बैठी और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा पहुंची. इस दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी भीषण टक्कर हो गई. हादसे के बाद अन्य वाहन चालकों और पुलिस ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय भिजवाया. इनमें से कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी.

भदेसर पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि इस हादसे में चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर, सिंधी कॉलोनी निवासी रिंकेश नानवानी (46) पुत्र राजकुमार नानवानी, उनकी पत्नी सुहानी (44) के अलावा रजनी नानवानी (60) पत्नी मनोज नानवानी तथा इनके एक रिश्तेदार इंदौर निवासी हीरानंद (74) की मौत हो गई है. इन सभी के शव जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाए गए हैं. हादसे में कार में सवार रिंकेश का पुत्र वैभव (8) घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और उनकी रिपोर्ट पर नियमानुसार मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

समाज में शोक की लहर: चित्तौड़गढ़ शहर के प्रतापनगर इलाके में स्थित सिंधी कॉलोनी में शुक्रवार सुबह हादसे की खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई. समाज के लोग और रिश्तेदार मृतकों के घर पहुंचने लगे. बताया जा रहा है कि रिंकेश नानवानी की चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के निकट एक किराने की दुकान थी.

नरधारी में इससे पहले भी हुए हैं हादसे : नरधारी क्षेत्र में पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं. कुछ समय पहले भी एक कार असंतुलित होकर यहां डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें तीन-चार लोगों की मौत हो गई थी. उस हादसे में कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका इंजन बाहर निकलकर सर्विस लेन पर जा गिरा था.

