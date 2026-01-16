ETV Bharat / bharat

दर्दनाक हादसा: शादी समारोह से लौट रहे परिवार पर टूटा कहर, चित्तौड़गढ़ में ट्रेलर-कार टक्कर में पति-पत्नी समेत चार की मौत

चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण हादसा ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में स्थित नरधारी के पास उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्स लेन पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इसमें में पति-पत्नी सहित चार लोगों की मौत हो गई. उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आ रही एक कार नरधारी गांव के पास सड़क पर आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई. इस दौरान वह सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई. कार में सवार आठ वर्ष के एक बालक की जान बच गई, उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. कार में सवार सभी लोग उदयपुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे और चित्तौड़गढ़ वापस लौटने के दौरान यह हादसा हो गया. भदेसर के पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि हादसा रात करीब दो बजे हुआ. सूचना मिलते ही भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहां जांच में पता चला कि एक कार चित्तौड़गढ़-उदयपुर लेन पर एक ट्रेलर से जा घुसी थी. कार में चार-पांच लोग सवार थे, जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे. इस दौरान भादसोड़ा थाना क्षेत्र में नरधारी के पास एक मवेशी को बचाने के चक्कर में कार चालक ने जब ब्रेक लगाया, तो कार संतुलन खो बैठी और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा पहुंची. इस दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी भीषण टक्कर हो गई. हादसे के बाद अन्य वाहन चालकों और पुलिस ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय भिजवाया. इनमें से कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी. पढ़ें: चित्तौड़-भीलवाड़ा HIGHWAY पर भिड़े 3 भारी वाहन, घंटों केबिन में फंसे रहे 2 चालक, लगा 8 किमी लंबा जाम