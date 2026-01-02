भारतमाल हाईवे पर हादसा, खड़े वाहनों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत
पश्चिमी राजस्थान में छाई धुंध बनी काल, नापासर सड़क हादसे में गई चार की जान.
Published : January 2, 2026 at 10:53 AM IST
बीकानेर: शुक्रवार अल सुबह कोहरे और धुंध के कारण पश्चिमी राजस्थान में कम विजिबिलिटी सड़क हादसे का सबब बन गई. मौसम में आए बदलाव के बाद कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते बीकानेर में एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बीकानेर में देशनोक और नौरंगदेसर के बीच भारतमाला हाईवे पर हुए सड़क हादसे में चार लोगों ने दम तोड़ दिया. दरअसल नापासर थाना इलाके में नौरंगदेसर के पास सड़क पर एक ऑटो पलट गया था जिसको उठाने के लिए एक कैंपर बुलाई गई थी और इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने एक टेंपो और कैम्पर सहित दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
कुचले गए लोग : सूचना मिलने पर नापासर थानाधिकारी सुषमा राठौड़ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया. दरअसल ऑटो पलटने के चलते कैंपर में सवार लोग ऑटो को उठा रहे थे और इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसके चलते वहां पहले से खड़े लोग ट्रेलर की चपेट में आ गए और घटना में कुल आठ लोग घायल हो गए जिनमें से चार की मौत हो गई. ASI हरि सिंह ने बताया कि घायलों को PBM अस्पताल भर्ती करवाया गया है. घटना देर रात की है.
इसे भी पढ़ें: चौमूं के पत्थरबाजों का अब बुलडोजर से हिसाब, अवैध निर्माण पर JCB से प्रहार, पुलिस जाप्ता मौजूद
निकालने में हुई दिक्कत : अचानक हुए इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और अन्य लोगों ने घायलों को निकालने में काफी दिक्कत का सामना किया. उधर घटना में घायल हुए इंद्र सिंह ने कहा कि सड़क पर ऑटो पलटने के चलते कई गाड़ियां रुक गई थी और मैं भी वहां रुक गया था. मैं पीछे गांधीनगर से आ रहा था लेकिन अचानक पीछे से ट्रेलर आया और सबको कुचलते हुए आगे निकल गया जिसके चलते वहां जितने भी लोग थे उन सबको चोट लग गई और मैं भी उछलकर डिवाइडर की दूसरी तरफ जा गिरा.
टकराते गए वाहन : अचानक हुई इस घटना में एक साथ कई वाहन चपेट में आ गए. दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि बीकानेर लाए गए घायलों में से दो की इलाज के दौरान मौत हो गई. हादसे में जख्मी चार घायलों का इलाज जारी है. उधर घटना में मारे गए लोगों के शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं जहां उनके परिजनों को सूचना दी गई है.