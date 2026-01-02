ETV Bharat / bharat

भारतमाल हाईवे पर हादसा, खड़े वाहनों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत

बीकानेर: शुक्रवार अल सुबह कोहरे और धुंध के कारण पश्चिमी राजस्थान में कम विजिबिलिटी सड़क हादसे का सबब बन गई. मौसम में आए बदलाव के बाद कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते बीकानेर में एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. बीकानेर में देशनोक और नौरंगदेसर के बीच भारतमाला हाईवे पर हुए सड़क हादसे में चार लोगों ने दम तोड़ दिया. दरअसल नापासर थाना इलाके में नौरंगदेसर के पास सड़क पर एक ऑटो पलट गया था जिसको उठाने के लिए एक कैंपर बुलाई गई थी और इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने एक टेंपो और कैम्पर सहित दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

कुचले गए लोग : सूचना मिलने पर नापासर थानाधिकारी सुषमा राठौड़ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया. दरअसल ऑटो पलटने के चलते कैंपर में सवार लोग ऑटो को उठा रहे थे और इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसके चलते वहां पहले से खड़े लोग ट्रेलर की चपेट में आ गए और घटना में कुल आठ लोग घायल हो गए जिनमें से चार की मौत हो गई. ASI हरि सिंह ने बताया कि घायलों को PBM अस्पताल भर्ती करवाया गया है. घटना देर रात की है.

