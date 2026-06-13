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रामगढ़ में बंद पड़े खदान से जहरीली गैस लीक, चार लोगों की मौत

रामगढ़ में बंद पड़े खदान में गैस रिसाव से चार लोगों की मौत हो गई.

Ramgarh Gas Leak
रेस्क्यू करती टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 13, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 5:11 PM IST

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रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बंद खदान में जहरीली गैस लीक होने से चार लोगों की मौत हो गई. यह घटना रामगढ़ वन क्षेत्र के चपरी-बुमरी इलाके में हुई, जहां कुछ लोग कोयले का उत्खनन करने बंद पड़े खदान में उतर थे. रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. हरेंद्र कुमार महतो ने चारों की मौत की पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग कोयला निकालने के लिए बंद खदान में घुसे थे. अचानक खदान के अंदर गैस लीक होने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के गांव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. पुलिस और CCL की टीमों को सूचना दी गई. रेस्क्यू के बाद चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया और दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई.

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान (Etv Bharat)

मृतकों की पहचान छोटकी टोंगी सिरका अरगड्डा के रहने वाले देवा कुमार बेदिया और डब्ल्यू बेदिया और सिरका बुध बाजार के रहने वाले आशीष रजवार और किशोर रवानी के तौर पर हुई है.

रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोग चार लोगों को इलाज के लिए लाए थे. दो की मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई. कुल चार लोगों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है. पोस्टमार्टम हाउस पर मजिस्ट्रेट के तौर पर उदय श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार और आलोक कुमार समेत तीन डॉक्टरों की टीम के साथ रामगढ़ के अंचलाधिकारी रमेश रविदास मौजूद हैं.

Ramgarh Gas Leak
रेस्क्यू करती टीम (Etv Bharat)

माइन्स सुपरिटेंडेंट विकास कुमार ने बताया कि गैस लीक की सूचना मिली थी. जब वे अपनी 12 लोगों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि माइंस में जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी थी.

वहीं रामगढ़ SDO कृष्ण मुरारी तिर्की और कार्यपालक दंडाधिकारी अंबिका कुमारी मजिस्ट्रेट के तौर पर मौके पर पहुंचे हैं. उनकी देखरेख में चारों मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, साथ ही वीडियोग्राफी भी की जा रही है. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Ramgarh Gas Leak
पोस्टमार्टम हाउस पर लोगों की भीड़ (Etv Bharat)

रामगढ़ वन क्षेत्र में बुमरी गिद्दी के आसपास कई बंद खदानें हैं, जहां समय-समय पर उत्खनन की शिकायतें मिलती रही हैं. CCL इस मामले में लगातार कार्रवाई भी करता है. प्रशासन ने लोगों से बंद खदानों में न जाने और अवैध खनन से दूर रहने की अपील की है. घटना के बाद इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है.

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Last Updated : June 13, 2026 at 5:11 PM IST

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