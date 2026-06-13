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रामगढ़ में बंद पड़े खदान से जहरीली गैस लीक, चार लोगों की मौत

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में एक बंद खदान में जहरीली गैस लीक होने से चार लोगों की मौत हो गई. यह घटना रामगढ़ वन क्षेत्र के चपरी-बुमरी इलाके में हुई, जहां कुछ लोग कोयले का उत्खनन करने बंद पड़े खदान में उतर थे. रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. हरेंद्र कुमार महतो ने चारों की मौत की पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग कोयला निकालने के लिए बंद खदान में घुसे थे. अचानक खदान के अंदर गैस लीक होने लगी. घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के गांव वालों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. पुलिस और CCL की टीमों को सूचना दी गई. रेस्क्यू के बाद चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया और दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई.

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का बयान (Etv Bharat)

मृतकों की पहचान छोटकी टोंगी सिरका अरगड्डा के रहने वाले देवा कुमार बेदिया और डब्ल्यू बेदिया और सिरका बुध बाजार के रहने वाले आशीष रजवार और किशोर रवानी के तौर पर हुई है.

रामगढ़ सदर अस्पताल के उपाधीक्षक हरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि पुलिस और स्थानीय लोग चार लोगों को इलाज के लिए लाए थे. दो की मौत हो चुकी थी, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई. कुल चार लोगों की मौत हुई है. पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है. पोस्टमार्टम हाउस पर मजिस्ट्रेट के तौर पर उदय श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार और आलोक कुमार समेत तीन डॉक्टरों की टीम के साथ रामगढ़ के अंचलाधिकारी रमेश रविदास मौजूद हैं.