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रूबी की 25 अप्रैल को थी शादी.. मंजू ने खोयी अपनी सहेली.. मौत की भगदड़ में कई परिवार तबाह

चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बिहार के मंदिर में मौत की भगदड़ मची. मां के दरबार में चीख पुकार मच गई. रूबी गायब है.

STAMPEDE AT SHEETLA TEMPLE
नालंदा में मंदिर में भगदड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 7:46 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित मघड़ा के मां शीतला मंदिर में चैत नवरात्र के आखिरी मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ. खचाखच भीड़ होने की वजह से सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच मची भगदड़ में कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार नौ लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 की आधिकारिक पुष्टि हुई है. घटना में कई लोग लापता हैं तो कईयों ने अपनों की आंखों के सामने दम तोड़ दिया.

नालंदा में हादसा: इनमें तीन महिला की मौत मंदिर परिसर में ही हो गई, जबकि 5 लोगों ने सदर अस्पताल बिहार शरीफ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, आधा दर्जन जख्मियों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इसके साथ ही कुछ लोग लापता की बताए जा रहे हैं.

देखें ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

कब और कैसे हुआ हादसा?: 31 मार्च को सुबह लगभग 9:00 से 10:00 बजे के बीच हादसा हुआ. जानकारी के अनुसार चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार (शीतला अष्टमी) को मां शीतला के मंदिर में पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसके कारण मंदिर में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही थी. मंदिर परिसरा में क्षमता से अधिक लोग मौजूद थे. संकरी गलियों और मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुएं का भारी दबाव था.

मंदिर में अफरा-तफरी: मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगी हुई थीं, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेंडिंग लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की. इससे कतार टूट गई और भीड़ के बीच अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान किसी अनहोनी की अफवाह फैल गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

STAMPEDE AT SHEETLA TEMPLE
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

लोगों की प्रतिक्रिया: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागने की कोशिश में महिलाएं और बुजुर्ग एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगे. संकरी जगह के कारण लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और दम घुटने व कुचलने से 9 जानें चली गईं.

"जगह संकीर्ण पहले से है और रोड पर दुकान सजी हुई थी, जिस वजह से यह घटना बड़ा हुआ. नहीं तो इससे भी ज़्यादा भीड़ में लोग पूजा करते थे. कुछ नहीं हुआ था, यह अभी तक के इतिहास में पहली बार है."- नीतू कुमारी, श्रद्धालु

"हमलोग पटना से 4 लोग आए थे. प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी. मेरी सहेली रीता की भगदड़ में मौत हो गई."- मंजू देवी, पीड़ित

STAMPEDE AT SHEETLA TEMPLE
मंदिर परिसर में भीड़ (ETV Bharat)

मंदिर के पुरोहित और प्रशासन पर आरोपः घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर किसी तरह से घायलों को निजी वाहन से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय लोगों का आरोप है, कि पुरोहित के दक्षिणा लेने की वजह से धक्का-धुक्की हुई और प्रशासन की ओर से सुरक्षा नगण्य था.

घटना के डेढ़ घंटे बाद प्रशासन हुआ मुस्तैदः घटना के डेढ़ घंटे बाद प्रशासन की सुरक्षा घटनास्थल पर बढ़ी. क्योंकि चैत नवरात्र के आखिरी मंगलवार के साथ ही मंगलवार को राष्ट्रपति का नालंदा विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह में आगमन था. इसको लेकर पूरा प्रशासानिक महकमा वहां मौजूद था. वहीं स्थानीय दीपनागर के थानाध्यक्ष राजमणि ने बताया कि इसकी सूचना हमें नहीं थी.

मृतकों के नामः मृतकों में बिहार शरीफ की रीता देवी, नूरसराय की रेखा देवी, रहुई की अनुष्का देवी, नवादा ज़िले की कांति देवी, इस्लामपुर की देवंती देवी, हिलसा की मालो देवी, रहुई की चिंता देवी, दीपनागर की कांति देवी शामिल हैं.

भगदड़ के बाद से लापता है रूबी: नूरसराय के दरूवारा की रहने वाली रूबी कुमारी परीक्षा पास कर मनोकामना पूर्ण होने पर मां शीतला के दरबार में दूध चढ़ाने सुबह 6 बजे घर से निकली थी. उसके बाद वह घर नहीं पहुंची है. साथ ही लड़की का मोबाइल भी स्विच ऑफ़ हो बता रहा है. जिससे परिवार के लोग रोते हुए तलाश में सदर अस्पताल, मां शीतला मंदिर के अलावा विम्स पावापुरी में खोज रहीं हैं, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है. रूबी की शादी 25 अप्रैल को है.

पुलिस ने क्या लिया एक्शन?: घटना के बाद पटना से ADG कुंदन कृष्णन घटनास्थल पहुंचे और निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि कुव्यवस्था के कारण बेहोश होकर लोग गिरे थे. मंदिर के पुजारी को श्रद्धालुओं से स्नेह नहीं बल्कि उन्हें पैसों से ज़्यादा प्रेम था. सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है. साथ ही आईजी के द्वारा एक्शन लेते हुए दीपनगर थाना प्रभारी राजमणि समेत चार पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं.

भूख-प्यास और डिहाइड्रेशन भी मौत की वजह: एजीडी के अनुसार दुकानें सड़क किनारे लगाना और बगैर पुलिस की मदद से इतना बड़ा आयोजन करना, घटना का कारण है. यहां हर मंगलवार और शनिवार को भीड़ होती है, लेकिन आज भीड़ ज़्यादा थी. इनका मानना है कि दो दिनों से गर्मी ज़्यादा थी और भूख-प्यास और डिहाइड्रेशन से मौत ज़्यादा हुई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"8 लोगों की मौत हुई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर ही घटना का स्पष्ट कारण पता कर जांच के बाद दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. घायलों का इलाज जारी है. फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा."- कुंदन कृष्णन, ADG

पीएम और सीएम जताया दुख: नालंदा की घटना को लेकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना प्रकट की है. सीएम ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है. मैं इससे मर्माहत हूं. वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मैं अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

मृतकों और घायलों को मुआवजा: केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और बिहार सरकार ने 6 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं घायलों को पचास हजार मुआवजा दिया गया है. साथ ही मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है.

STAMPEDE AT SHEETLA TEMPLE
मृतकों के परिजनों को मुआवजा (ETV Bharat)

सवाल- क्या हादसे के बाद जागेगा प्रशासन?: इस हादसे के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं. नालंदा के मघड़ा में हुई इस त्रासदी के बाद पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है. एक्शन भी लिया गया लेकिन सवाल ये है कि घटनाओं के बाद ही पुलिस प्रशासन की नींद क्यों खुलती है. आखिर पहले से ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं?

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