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बोकारो के कथारा कोलियरी में कोयले का ढेर धंसा, 7 लोग दबे, तीन महिलाओं की मौत!

कोयला खदान ( Etv Bharat )

जानकारी के अनुसार, पूरा मामला अवैध माइनिंग से जुड़ा है. स्टॉकयार्ड में रिजेक्ट किया हुआ कोयला था. स्थानीय ग्रामीण जलावन के लिए यही रिजेक्ट कोयला निकाल रहे थे. इसी दौरान अचानक ऊपर से कोयले का ढेर धंस गया, जिसकी चपेट में 6 महिलाएं और एक पुरुष आ गए. जैसे ही हादसे की सूचना मिली, सभी घायलों को कोयले के ढेर से निकाला गया और आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए सीसीएल अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन महिलाओं की मौत की सूचना है.