'मौत का मंगलवार'! चार युवकों की मौत से दहला हिमाचल, NH-305 से गहरी खाई में गिरी कार
हिमाचल के कुल्लू में गहरी खाई में कार गिरने से चार युवकों को दर्दनाक मौत हो गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:17 AM IST
आनी/कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू जिले में भीषण सड़क हादसे से मातम पसरा हुआ है. पुलिस थाना आनी के अंतर्गत निगान और निमला के बीच मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. NH-305 पर एक हुंडई कार (HP-35-9123) अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है.
खाई में कार गिरने से 4 युवकों की मौत
स्थानीय लोगों के अनुसार, कुल्लू जिले के आनी उपमंडल के हरिपुर-नागन क्षेत्र में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे के वक्त कार में करीब पांच लोग सवार थे.
मृतकों और घायल की पहचान
पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान राहुल राणा, बाल कृष्ण, विकास उर्फ विक्की और गुंजन के रूप में हुई हैं. सभी कुल्लू जिले के आनी तहसील के जाबोड़ा गांव के रहने वाले थे. वहीं, घायल युवक की पहचान सुरेश कुमार (उम्र- 29 वर्ष), निवासी गांव जाबोड़ा, तहसील आनी, जिला कुल्लू के रूप में हुई है. उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आनी में प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है. हादसे के बाद घटनास्थल पर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं
डीएसपी आनी राजीव ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि, "हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है. शवों को कब्जे में ले लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही घायल हो उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."
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