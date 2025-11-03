ETV Bharat / bharat

एक किलोमीटर पहले हुए झगड़े के बाद काल बन गया डंपर, जो भी सामने आया उसे उड़ाया, अब तक 14 की मौत

ये हादसा जयपुर की लोहामंडी रोड पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया.

JAIPUR DUMPER ACCIDENT
हादसे में चकनाचूर हुई कार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 4:13 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 6:51 PM IST

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे शहर को सन्नाटे में डुबो दिया. लोहामंडी रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित हो गया और सड़क पर काल बनकर दौड़ पड़ा. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह ठप हो गया. पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि इस हादसे में अब 14 लोगों की मौत हो चुकी है. दोपहर करीब 1 बजे वीकेआई क्षेत्र के लोहामंडी इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक ने तेज गति से वाहन दौड़ाया और करीब 10 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. इसमें कारें, बाइक और अन्य दोपहिया वाहन शामिल हैं. डंपर ने एक के बाद एक वाहनों को रौंदा और अंत में 14 नंबर पुलिया के पास एक वाहन से टकराने के बाद रेलिंग से जाकर रुका.

घटना स्थल से विकास व्यास की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

सीसीटीवी फुटेज आई सामने: इस दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें डंपर वाहनों को अपनी चपेट में लेते हुए दिखाई दे रहा है. प्रत्यक्षदर्शी राजेश ने बताया, "सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था, तभी डंपर ने रॉन्ग साइड से कट मारा और सब कुछ तबाह कर दिया. चीख-पुकार मच गई." कुछ गवाहों ने चालक पर नशे का आरोप लगाया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

सीएम ने दिए निर्देश: हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को साइड में हटाकर यातायात बहाल कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर संज्ञान लेते हुए घायलों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसमें चालक की तत्काल गिरफ्तारी और सड़क सुरक्षा पर सख्ती की मांग की गई. पुलिस ने मृतकों की पहचान और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर (ETV Bharat Jaipur)

पेट्रोल पंप पर हुआ किसी से झगड़ाः एडिशनल डीसीपी (पश्चिम) आलोक सिंघल ने बताया कि घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर पहले डंपर चालक का किसी चौपहिया वाहन के चालक से झगड़ा हुआ था. इसके बाद वह वहां से रॉंग साइड में वाहन दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा. आगे चलकर एक कट से वह सड़क पर अपनी तरफ आया. इस दौरान जो भी सामने आया उसने उसे टक्कर मार दी.

दुकान पर रुके दो भाइयों को कुचल गया डंपर: इस हादसे में दो सगे भाई मुरली और सुरेश की भी मौत हो गई. दोनों हलवाई का काम करते थे. दोनों काम से लौट रहे थे और एक दुकान पर रुके थे. इसी दौरान बेकाबू डंपर ने उन्हें चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं, जिस डंपर से हादसा हुआ उसके चालक कल्याण मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उसका अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया गया है. पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है.

पीएम मोदी ने हादसे पर शोक जताया: हरमाड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. पीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है. वहीं, पीएम की ओर से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है.

